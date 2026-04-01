Fürstentum Liechtenstein

AIBA-Verwaltungsrat: Konstantin Matt folgt auf Ingrid Frommelt

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 31. März 2026, hat die Regierung Konstantin Matt für die Mandatsperiode vom 10. April 2026 bis 9. April 2030 neu in den Verwaltungsrat der Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) bestellt. Er übernimmt den Sitz von Ingrid Frommelt, die dem Gremium aufgrund der Mandatszeitbeschränkung künftig nicht mehr angehören wird.

Der Verwaltungsrat der AIBA setzt sich fortan demnach aus den Mitgliedern Magdalena Frommelt, Lukas Lingg, Konstantin Matt und Doris Quaderer zusammen. Als Präsident fungiert Daniel Bargetze.

Die Regierung dankt dem neu bestellten Mitglied für die Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode im AIBA-Verwaltungsrat mitzuwirken und wünscht ihm für diese Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.