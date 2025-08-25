Macao Government Tourism Office (MGTO)

Die CreatorWeek 2025 startet in Macao und verbindet östliche und westliche Kulturen durch eine fünftägige Business, Content- und Community-Feier

Macao (ots/PRNewswire)

Das Macao Government Tourism Office (MGTO) und der Mitveranstalter Branded werden vom 24. bis 28. Oktober 2025 die CreatorWeek Macao 2025 ausrichten, deren Schwerpunkt auf der globalen Kreativwirtschaft, Kultur, Unterhaltung und Community liegt. Ziel der Veranstaltung ist es, die dynamische Kreativwirtschaft Macaos und seine Stellung als Drehscheibe für den kulturellen Austausch zwischen Ost und West hervorzuheben.

Vor dem Hintergrund des rasanten Aufstiegs der globalen Kreativwirtschaft und der sich bietenden Chancen für Macao wird die CreatorWeek Macao führende chinesische und westliche Social-Media-Plattformen, weltweit renommierte Content-Creators und prominente Gäste zu einer jährlichen Feier der Kreativität und Kultur zusammenbringen. Macao, eine Stadt, die chinesische und westliche Einflüsse miteinander verbindet, ist der einzige Ort weltweit, an dem neben TikTok, Instagram, Facebook und YouTube auch große Plattformen wie Douyin, RedNote und WeChat frei zugänglich sind. Diese einzigartige Offenheit macht Macao zu einem idealen Tor zwischen chinesischsprachigen Nutzern und der globalen digitalen Gemeinschaft. An der Veranstaltung werden hochrangige Vertreter dieser Plattformen teilnehmen, um Erkenntnisse auszutauschen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erkunden. Da immer mehr internationale Kreative den chinesischen Markt erschließen, wird Macaos erste Kreativveranstaltung von Weltklasse eine globale Bühne für den interkulturellen Austausch, die gemeinsame Erstellung von Inhalten und die Förderung der Kreativwirtschaft bieten.

Die Veranstaltung wird von den sechs integrierten Resortunternehmen MGM, Galaxy Macau™ Integrated Resort, Sands China Ltd., Wynn Resorts Macau, SJM Resorts, S.A. und Melco Resorts & Entertainment unterstützt und wird 250 internationale Gäste zusammenbringen, darunter 180 Meinungsführer/Kreative, 50 Referenten und 20 Bands. Sie wird sechs Schlüsselbereiche abdecken und durch vielfältige Ansätze wie Content-Erstellung, Geschäftsdialog, künstlerische Darbietungen und Interaktion mit der Gemeinschaft einen offenen und inspirierenden Austausch ermöglichen. Zu den geladenen Gästen zählen unter anderem das Gründungsmitglied der Black Eyed Peas, apl.de.ap, der erfolgreichste YouTube-Shorts-Creator, Alan Chikin Chow, die französische Beatbox-Crew Berywam, die Fitness-Influencerin Chloe Ting, die YouTube-Content-Creatorin Nova's Worldsowie die Tänzerin und Youtuberin Nicole Laeno.

Sechs Zonen werden einen Bereich für Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen sowie einen speziellen Bereich für Geschäftskonferenzen umfassen, in dem weltweit führende Kreative, digitale Unternehmer und Branchenführer zusammenkommen, um die aufkommenden Trends der Content-Erstellung im Rahmen der Begegnung zwischen Ost und West zu erkunden und Fachwissen auszutauschen. In der Creator Fan Wellness-Zone finden vier dynamische Veranstaltungen statt, bei denen bekannte Kreative und Trainer Yoga-, Meditations- und Fitnesskurse leiten und so die Online-Interaktion in positive Energie und sinnvolle Verbindungen in der realen Welt umwandeln. In einer Fan-Meet-and-Greet-Zone können Sie unvergessliche persönliche Begegnungen mit Ihren Lieblingskünstlern erleben. In der Creator Artist Showcase-Zone wird ein dynamisches Programm mit internationalen und lokalen Musikern präsentiert, das ein grenzüberschreitendes, interkulturelles Musikerlebnis bietet. In der Creator Academy-Zone werden führende Kreative und Branchenvertreter kreative Einblicke gewähren.

Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte kostenlos unter www.creatorweek.live und folgen Sie @visitmacao auf Instagram und Facebook, und dem offiziellen Konto der MGTO auf TikTok, YouTube, Douyin und RedNote, um Echtzeit-Updates zur Veranstaltung zu erhalten.

Informationen zu Macao

Macao ist eine pulsierende Stadt, die für ihr reiches kulturelles Erbe, erstklassige Unterhaltung und eine vielfältige kulinarische Szene bekannt ist. Als beliebtes Reiseziel bietet Macao eine einzigartige Mischung aus Ost und West, wo alte Traditionen auf moderne Attraktionen treffen. Ganz gleich, ob Sie die historischen Stätten erkunden, das pulsierende Nachtleben genießen oder die berühmte Küche probieren möchten: Macao verspricht jedem Besucher ein unvergessliches Erlebnis.

