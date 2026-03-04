Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein erhält "Most Innovative Regulator Award" der European Blockchain Sandbox

Vaduz (ots)

Die Stabsstelle für Digitale Innovation (SDI) wurde im Rahmen der European Blockchain Sandbox der Europäischen Kommission mit dem "Most Innovative Regulator Award" ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde anlässlich der Veröffentlichung des Best-Practice-Reports der dritten Kohorte der Kommission bekannt gegeben und würdigt die besondere regulatorische Innovationskraft Liechtensteins im Bereich Blockchain und Distributed-Ledger-Technologien (DLT).

Vergeben wurde der Award von einem unabhängigen akademischen Expertengremium. Prämiert werden Regulierungsbehörden, die sich mit besonders innovativen und konstruktiven Beiträgen in den Dialogformaten der dritten Blockchain-Sandbox-Kohorte hervorgetan haben. Die Projekte fanden in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 statt. Über drei Jahre hinweg begleitete die Blockchain Sandbox insgesamt 60 grenzüberschreitende Use Cases von Anbietern, deren regulatorische Fragestellungen gemeinsam mit über 120 Behörden sowie Expertinnen und Experten aus ganz Europa analysiert und bewertet wurden. Der veröffentlichte Best-Practice-Report der Europäischen Kommission fasst die zentralen Erkenntnisse, Empfehlungen und regulatorischen Leitlinien aus diesen Dialogen zusammen.

Konkreter Mehrwert für Liechtenstein

Die Auszeichnung hat für Liechtenstein über die internationale Sichtbarkeit hinaus konkreten Mehrwert. Sie bestätigt die Wirksamkeit des liechtensteinischen Ansatzes einer technologieneutralen und praxisnahen Regulierung und stärkt zugleich den direkten Zugang zu europäischen Regulierungsdialogen. Dadurch wird die frühzeitige Einbindung in relevante Entwicklungen auf EU-Ebene gefördert und die Rolle Liechtensteins als kompetenter Ansprechpartner in Fragen der DLT-Regulierung weiter gefestigt.

Gleichzeitig erhöht die Anerkennung die Attraktivität des Standorts für innovative Unternehmen und Projekte im Bereich digitaler Technologien. Sie trägt dazu bei, Vertrauen in die Qualität der liechtensteinischen Rahmenbedingungen zu stärken und die internationale Wahrnehmung des Standorts als innovationsfreundliches und verlässliches Umfeld weiter auszubauen.

Mit dem "Most Innovative Regulator Award" reiht sich Liechtenstein in den Kreis führender europäischer Behörden ein und unterstreicht seine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung praxistauglicher regulatorischer Modelle im DLT-Bereich.