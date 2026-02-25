Fürstentum Liechtenstein

Hegeschau 2026: Einblicke in die Liechtensteiner Jagd und Wildtierwelt

Vaduz (ots)

Im SAL in Schaan findet am Samstag, 28. Februar 2026, die traditionelle Liechtensteiner Hegeschau statt. Organisiert wird der Anlass vom Amt für Umwelt in Zusammenarbeit mit der Liechtensteiner Jägerschaft. Die Veranstaltung bietet der Bevölkerung Einblicke in das zurückliegende Jagdjahr und in aktuelle Themen der Wildtierforschung.

Bereits ab 13:30 Uhr ist die Hegeschau für die Öffentlichkeit zur freien Besichtigung geöffnet. Jägerinnen und Jäger führen durch die Ausstellung und beantworten Fragen rund um die Jagd und das heimische Wild.

Das Abendprogramm beginnt um 18:30 Uhr mit einer offiziellen Begrüssung und Grussworten durch Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni. Weitere Worte richten Anna Weber, Abteilungsleiterin Wald und Landschaft beim Amt für Umwelt, und Kevin Marte, Präsident der Liechtensteiner Jägerschaft, an die Gäste.

Anschliessend referiert Wildtierbiologin und KORA-Geschäftsleiterin Nina Gerber über den Luchs. Dabei werden die Rolle des Luchses im Alpenraum, aktuelle Monitoring-Erkenntnisse und Chancen und Herausforderungen für Liechtenstein und die Region beleuchtet.

Musikalisch umrahmt wird der Anlass durch die Fürstliche Jagdhornbläsergruppe.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist gesorgt. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Teilnehmende sowohl am Nachmittagsprogramm als auch an der Abendveranstaltung.