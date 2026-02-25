PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein zählt - 85 Prozent-Marke überschritten

Vaduz (ots)

Mehr als 85% der Bevölkerung hat sich bereits an der Volkszählung 2025 beteiligt. Im Rahmen der Volkszählung mit Stichtag 31. Dezember 2025 werden vom Amt für Statistik 40'713 Einwohnerinnen und Einwohner befragt. Bis und mit Freitag, 20. Februar 2026, wurden 28'012 Online-Fragebogen abgegeben und 7'436 Rückantwortkuverts mit Papierfragebogen eingeschickt. Dies entspricht einem Rücklauf von 87.1%, wobei der Anteil der online eingereichten Fragebogen bei 79.0% liegt.

Amtsleiterin Franziska Frick zeigt sich erfreut über den bisherigen Rücklauf. Gleichzeitig bittet sie aber alle, die noch nicht teilgenommen haben, dies noch zu tun: "In der Volkszählung 2020 konnte ein Rücklauf von 96.4% verzeichnet werden. Bitte helfen Sie mit, dass ein ähnlich hoher Rücklauf erreicht wird, da dies die Aussagekraft der Ergebnisse erhöht."

Weiterhin Online-Teilnahme möglich

Ab dem 25. Februar 2026 erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner, die noch nicht teilgenommen haben, einen weiteren Brief mit Papierfragebogen. Auch wenn der Brief einen Papierfragebogen enthält, ist es weiterhin möglich und aus Effizienzgründen erwünscht, den Fragebogen online unter www.volkszaehlung.li auszufüllen. Der späteste Abgabetermin für den Papier- oder Online-Fragebogen ist der 12. März 2026.

Statistikgeheimnis

Der Schutz der persönlichen Daten ist durch das Statistikgeheimnis, welches im Statistikgesetz verankert ist, vollständig gewährleistet. Dies garantiert, dass statistische Daten ausschliesslich für statistische Zwecke verwendet werden dürfen. Zudem werden die Ergebnisse so veröffentlicht, dass keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf dem Statistikportal unter der Rubrik Zahl-Tag "Volkszählung: Ein Blick hinter die Kulissen".

https://www.statistikportal.li/de/aktuelles/zahl-tag

Informationen und Einstiegsseite zum Online-Fragebogen der Volkszählung

www.volkszaehlung.li

Pressekontakt:

Amt für Statistik
Franziska Frick, Leiterin Amt für Statistik
T +423 236 64 67
franziska.frick@llv.li

