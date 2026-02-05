Fürstentum Liechtenstein

Budget- und Schuldenberatung: Caritas Liechtenstein übernimmt ab Juli 2026

Vaduz (ots)

Ab dem 1. Juli 2026 wird die Budget- und Schuldenberatung im Fürstentum Liechtenstein neu von der Caritas Liechtenstein durchgeführt. Grundlage dafür ist eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Soziale Dienste und der Caritas Liechtenstein, welche von der Regierung an ihrer Sitzung vom 13. Januar 2026 genehmigt wurde.

Die Caritas Liechtenstein übernimmt diese Aufgabe von der BSB Hand in Hand Stiftung, die die Budget- und Schuldenberatung in den vergangenen Jahren engagiert wahrgenommen hat. Die bestehenden Klientinnen und Klienten wurden von der BSB Hand in Hand Stiftung über den anstehenden Wechsel informiert.

In der Übergangsphase werden die erforderlichen organisatorischen und fachlichen Vorbereitungen getroffen, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.