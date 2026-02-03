PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Die Stabsstelle für Sport organisierte einen Jugend und Sport (J+S) Einführungskurs in den Kindersport - mit Freude lernen.

Vaduz (ots)

Am 31. Januar und 1. Februar 2026 organisierte das J+S-Kursexperten-Team einen zweitägigen Einführungskurs in den Kindersport (Allround). Unter der Leitung von Julia Oehri (LFV), Bianca van der Helm (Volleyball) und Claudia Jehle (St. Galler Turnverband) setzten sich 29 Teilnehmende aus insgesamt 11 Sportarten - darunter Skifahren, Schwimmen oder Geräteturnen - intensiv mit dem Kernthema "Kinder verstehen" auseinander.

Im Zentrum standen die Fragen, wie Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren lernen, was sie motiviert und wie Trainings altersgerecht gestaltet werden können. In Theorielektionen wurden die Bewegungs- und Spielgrundformen, sowie pädagogische Grundlagen vermittelt. Ergänzt wurde dies durch viele praktische Sequenzen in der Halle, bei denen die angehenden Leiterinnen und Leiter die Inhalte direkt umsetzen konnten. Wertvolle Unterstützung erhielten sie dabei durch die offiziellen J+S-Lernmittel wie Praktische Beispiele, Kinder verstehen und Spiele. Diese dienten als Grundlage für Gruppenarbeiten und sollen später im Verein oder Club zur Anwendung kommen.

Ein zentrales Anliegen war das Erleben von Bewegungsfreude. Kinder sollen im Sport nicht nur motorisch gefördert werden, sondern auch soziale Erfahrungen machen und mit einem Lachen aus dem Training gehen. Erfolgserlebnisse und das Entdecken im eigenen Tempo stärken das Selbstvertrauen - ein Grundgedanke, der sich wie ein roter Faden durch den gesamten Kurs zog. "Lachen, lernen, leisten" lautete das Motto.

Alle Teilnehmenden haben am Schluss die Anerkennung Allround erhalten. Die Ausbildung war Teil des J+S Programms, welches seit 50 Jahren besteht und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die J+S Leiterinnen und Leiter verpflichten sich, alle zwei Jahre an einer Aus- oder Weiterbildung teilzunehmen.

Pressekontakt:

Stabsstelle für Sport
Jürgen Tömördy
T +423 263 63 31

