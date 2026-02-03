Fürstentum Liechtenstein

Prämienverbilligung: Antrag 2026 ist online

Vaduz (ots)

Ab sofort ist die Einreichung von Anträgen auf Prämienverbilligung online möglich. Die Frist für das Antragsjahr 2026 läuft bis Ende Oktober.

Das Amt für Soziale Dienste unterstützt Personen bei Bedarf mit wirtschaftlicher und persönlicher Hilfe und ist zuständig für die Prämienverbilligung sowie die Ausrichtung von Mietbeiträgen für Familien. Während Anträge auf Ausrichtung von Mietbeiträgen jederzeit eingereicht werden können, endet die Frist für das Einreichen von Anträgen auf Prämienverbilligung in der Krankenversicherung jeweils am 31. Oktober. Verspätet eingereichte Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Der Antrag auf Prämienverbilligung ist pro Person jährlich zu stellen.

Anträge können online gestellt werden

Das Onlineformular für Anträge auf Prämienverbilligung ist auf der Website www.llv.li unter dem Suchbegriff "Prämienverbilligung" im Onlineschalter zu finden. Das Amt für Soziale Dienste rät, das Formular zeitnah online auszufüllen und bis zum 31. Oktober 2026 einzureichen.

Hilfe bei der Antragstellung

Die für die Prämienverbilligung zuständigen Mitarbeiterinnen im Amt für Soziale Dienste unterstützen Versicherte, die beim Ausfüllen des Onlineformulars Hilfe benötigen. Sie beraten und unterstützen sowohl telefonisch wie auch bei persönlichen Terminen in den Räumen des Amtes für Soziale Dienste im Postgebäude in Schaan. Anfragen und Anliegen nimmt das Amt für Soziale Dienste telefonisch (+423 260 13 36 und +423 236 72 62) oder per E-Mail (praemienverbilligung@llv.li) entgegen.