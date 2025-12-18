Paeffgen Rechtsanwalts Gesellschaft mbH

Werksschließung abgewendet

Sanierungskonzept für Gissler Pass Rodenberg steht

Rodenberg, Niedersachsen (ots)

Der Wellpappenhersteller Gissler & Pass Rodenberg GmbH hat die umfassende Sanierung seines Betriebes in Rodenberg erfolgreich eingeleitet. Damit konnte die drohende Schließung abgewendet werden. In den kommenden drei Monaten nutzt das Unternehmen die Möglichkeit der Restrukturierung auf Basis eines tragfähigen Sanierungskonzepts um hierdurch die Zukunft des Werkes sowie zahlreiche Arbeitsplätze zu erhalten.

"Die schwierigen Marktbedingungen haben uns gezwungen zu reagieren. Die Schließung unseres Werkes in Rodenberg konnte abgewendet werden. Wir nehmen unsere Aufgabe der Sanierung des Unternehmens sehr ernst und setzen bei der Umsetzung auf die konstruktive Zusammenarbeit mit unserem Betriebsrat", erklärt Claudia Gissler-Weber, Geschäftsführerin der Gissler & Pass Rodenberg GmbH und Familienunternehmerin.

Der Schwerpunkt liegt auf den Erhalt der Produktionsbereiche, die für die Kunden in der Region besonders wichtig sind. "Wir transformieren unser Unternehmen und nutzen hierfür das Verfahren der Insolvenz in Eigenverwaltung, basierend auf einem tragfähigen Sanierungskonzept. So sichern wir die Kernbereiche unserer Leistungsfähigkeit für unsere Kunden und die Region."

Das Verfahren ermöglicht, die Strukturen des Unternehmens nachhaltig anzupassen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. "Ein solches Verfahren ist für alle Beteiligten herausfordernd und neu, aber wir sind überzeugt, dass wir auf diese Weise die Zukunft unseres Standortes und die Arbeitsplätze in Rodenberg bestmöglich erhalten können", so Gissler-Weber weiter.

Gissler & Pass Rodenberg GmbH ist ein Tochterunternehmen der Familiengesellschaft Gissler-Weber SE. Die Unternehmensgruppe steht für innovative Verpackungs- und Displaylösungen aus Wellpappe - eine nachhaltige Produktlösung für vielfältige Anwendungen.