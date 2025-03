Star Shows GmbH

Im Frühling 2025 startet der erfolgreichste Schweizer Comedystar Peach Weber die 17. Tournee "King of Gäx"

Tickets sind ab sofort erhältlich

Waldstatt

Der 72-jährige Schweizer Komiker ist eine echte Erfolgsgeschichte und einfach eine lebende Legende. Mit unzähligen Fernsehauftritten und Tourneen hat er die Deutschschweiz über Jahrzehnte hinweg zum Lachen gebracht. Seine Hits wie "Öberall heds Pilzli draa", "Guguuseli" oder "Sun Fun" kennt die ganze Nation. Doch Peach Weber ist mehr als nur ein Komiker, er ist auch ein Philosoph. Mit seinem Lebensmotto "Heute ist heute und morgen ist eigentlich erst morgen." gibt er dem Publikum tiefgründige Weisheiten mit auf den Weg. "Eigentlich sind meine Programme auch Wellnessstunden in der stressigen Zeit von heute", sagt Peach Weber.

Seine Erfolgsgeschichte nimmt aber noch lange kein Ende - im Gegenteil!

Es war der 24. Juli 2022, als Peach Weber auf dem humoristischen Olymp angekommen ist. In einer feierlichen Zeremonie in London erhielt er im Beisein der damals noch einigermassen lebenden Queen und dem damals noch im Standby stehenden Prinz Charles den wohl prestigeträchtigsten Titel der Unterhaltungsbranche: "King of Gäx". Und zwar nicht von irgendwem, sondern vom Dekan der "Royal University of Europeans Funniest People". Diese Ehre wurde bisher nur Charlie Chaplin und Mister Bean zuteil - und nun also auch Peach Weber! Was für ein Ritterschlag!

Von so viel Adel inspiriert, packte Peach sein Zepter oder zumindest seinen Kugelschreiber und schrieb sein 17. Programm: "King of Gäx". Und weil er eben nicht nur ein König, sondern auch ein Mann des Volkes ist, bringt er es nun auf die Bühnen der Schweiz.

Peach bleibt bescheiden - fast!

Trotz des internationalen Ruhms bleibt Peach seiner Heimat treu. Anstatt sich eine goldene Kutsche anzuschaffen oder den Buckingham Palace als Zweitwohnung zu beanspruchen, tourt er weiter durch das helvetische Land. Die Weltkarriere? Ach, die kann warten! Viel wichtiger ist, dass sein Publikum auch im 17. Programm wieder auf seine Kosten kommt - mit gewohnt scharfsinnigem Humor, skurrilen Geschichten und einer Prise royaler Selbstironie.

Nach unzähligen Auszeichnungen wie der "Oltener Gurke", der "Spreitenbacher Humorgarette" und dem "Salzburger Goldhamster" ist "King of Gäx" die Krönung seines Schaffens. Doch Eines bleibt gewiss: Peach ist und bleibt der charmante Knallfrosch aus dem Aargau, der mit seiner unvergleichlichen Art die Menschen zum Lachen bringt.

Seine Abschiedsvorstellung im Oktober 2027 im dreifach ausverkauften Hallenstadion mag bereits angekündigt sein - doch bis dahin gilt: "Es lebe der König!"

Vorverkauf im Gange

Der Vorverkauf ist bereits eröffnet. Tickets sind unter der Tel. 0900 800 800 (Fr. 1.19/Min.), in Coop-City-Filialen sowie unter www.ticketcorner.ch erhältlich.

Montag, 14.04.2025 Stadtsaal Kloten 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Dienstag, 22.04.2025 Kuk Aarau 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Mittwoch, 23.04.2025 Mytenforum Schwyz 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Montag, 28.04.2025 Lorzensaal Cham 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Dienstag, 29.04.2025 Aegerihalle Unterägeri 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Dienstag, 06.05.2025 Forum Landquart 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Mittwoch, 07.05.2025 Aula Cher Sarnen 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Montag, 12.05.2025 Tonhalle St. Gallen 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Mittwoch, 14.05.2025 Mittenza Muttenz 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Montag, 19.05.2025 Casino Frauenfeld 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Dienstag, 20.05.2025 Kreuz Rappi-Jona 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Dienstag, 27.05.2025 Aula Glarus 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Dienstag, 03.06.2025 Casino Herisau 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Donnerstag, 05.06.2025 Stadttheater Olten 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Dienstag, 10.06.2025 Volkshaus Zürich 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Donnerstag, 12.06.2025 Burgsaal Thun 20:00 Uhr 19:00 Uhr

Mittwoch, 18.06.2025 Konzertsaal Solothurn 20:00 Uhr 19:00 Uhr

