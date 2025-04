Reju

Reju kooperiert mit dem italienischen Unternehmen Rematrix zur Sicherung einer nachhaltigen Textillieferkette für Regeneration Hubs

Paris (ots/PRNewswire)

Reju™, das zweckorientierte, führende Unternehmen für das Recycling von Textilien, gab heute eine Partnerschaft mit Rematrix, einer Organisation für Herstellerverantwortung (Producer Responsibility Organization, PRO) in Vicenza, Italien, bekannt, die eine robuste, konforme und nachhaltige Versorgung mit Alttextilien sicherstellt. Mit dieser Partnerschaft setzt Reju sein Engagement für den Aufbau von Kreislaufsystemen fort, die Modeabfälle in großem Umfang beseitigen.

Rematrix arbeitet mit Modeunternehmen zusammen, indem es die End-of-Life-Phase von Textilprodukten proaktiv verwaltet und so die Einhaltung der bevorstehenden erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) in Italien und ganz Europa gewährleistet. Durch eine industrielle Lieferkette, eine proprietäre Rückverfolgbarkeitsplattform und den Zugang zu einem starken Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern fördert Rematrix die Wiederverwendung und das Recycling von Textilabfällen und die Entwicklung von Kreislaufgeschäftsmodellen.

Diese Vereinbarung legt den Grundstein für eine langfristige Lieferpartnerschaft von Alttextilien für das Regeneration Hub von Reju. Die Partnerschaft wirkt sich auf das regionale Post-Verbraucher-Abfallproblem in den Gebieten aus, in denen das Problem entsteht, und trägt dazu bei, eine Lösung zu ermöglichen und Möglichkeiten für die Nahversorgung zu schaffen.

„Die Fähigkeit von Rematrix, den gesamten Lebenszyklus von Textilprodukten zu verwalten, von der Sammlung bis zum Recycling, passt perfekt zu unserer Mission", sagt Patrik Frisk, Geschäftsführer von Reju. „Diese Allianz unterstützt nicht nur unsere Materialbeschaffungsstrategie, sondern beschleunigt auch den Wandel der Industrie zu einer Kreislaufwirtschaft."

Innovando, ein innovatives Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Kreislaufwirtschaft entwickelt und eine Plattform mit Dienstleistungen und Materialien für die nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen anbietet, wird als geschäftsführender Partner der Organisation für Herstellerverantwortung Rematrix sein Know-how in den Bereichen Rückverfolgbarkeit, Compliance und Abfalloptimierung in die Partnerschaft einbringen. Durch die Beteiligung von Innovando wird sichergestellt, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und dass alle beschafften Textilabfälle den höchsten Umweltstandards entsprechen, und zwar von der Postproduktions- bis zur Postverbrauchsphase.

„Wir bei Rematrix glauben, dass Zusammenarbeit und technologische Innovation unerlässlich sind, um die Herausforderungen der Textilabfälle zu bewältigen", sagte Enrico Soffiati, Geschäftsführer von Rematrix. „Die Partnerschaft mit Reju ermöglicht es uns, Marken mit strategischen Werkzeugen auszustatten, um über die EPR-Anforderungen hinauszugehen und ein konkretes Kreislaufgeschäftsmodell zu verwirklichen.

Wir kombinieren unser Fachwissen im Bereich der Sammlung und des Managements von Alttextilien mit den Recyclingfähigkeiten von Reju und versetzen Marken in die Lage, die volle Kontrolle über ihre Lieferketten zu übernehmen und einen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend von Nachhaltigkeit geprägten Markt zu erlangen. Diese Partnerschaft legt den Grundstein dafür, dass Textilunternehmen ihre Geschäftsmodelle in Richtung Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln können, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachhaltig ist."

Informationen zu Rematrix Rematrix ist die Organisation für Herstellerverantwortung für das proaktive End-of-Life-Management von Textilprodukten. Sie unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) und darüber hinaus, indem sie eine Reihe von Dienstleistungen anbietet:

Sammlung und Rücknahme;

Sortier-, Wiederverwendungs- und Recyclingmöglichkeiten;

Lösungen für Vermietung, Second-Hand und Reparatur;

Unterstützung des Ökodesigns.

Rematrix hat sich auf die Verwaltung komplexer Textilprodukte wie Schuhe und Sportbekleidung spezialisiert und bietet mit iSystem eine eigene Software an, die die Einhaltung von Vorschriften vereinfacht und die Rückverfolgbarkeit und betriebliche Effizienz gewährleistet. Rematrix arbeitet mit innovativen Technologiepartnern zusammen, um die Beteiligung von Textilunternehmen an innovativen Initiativen der Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Informationen zu Reju Reju ist ein Unternehmen für Materialrecycling, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju befindet sich im Besitz von Technip Energies und setzt eine aus der IBM-Forschung stammende Technologie ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Kreislauf-Ökosystem für das Textilrecycling zu schaffen, das sich mit PET-Kunststoff in Textilien befasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reju.com/.

