Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin und Vize-Finanzminister Vietnams lancieren DBA-Verhandlungen

Vaduz (ots)

Vom 17. bis 19. Dezember 2025 weilte eine hochrangige Delegation des vietnamesischen Finanzministeriums in Liechtenstein für die erste Verhandlungsrunde über ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Liechtenstein und Vietnam.

Zur Eröffnung der Verhandlungen fand ein Höflichkeitsbesuch des vietnamesischen Vize-Finanzministers, Cao Anh Tuan, sowie der amtierenden Botschafterin in Bern, Chu Thu Hang, bei Regierungschefin Brigitte Haas statt. Der Höflichkeitsbesuch stand im Zeichen der gegenseitigen Anerkennung und dem Willen, die wirtschaftlichen Beziehungen weiter zu verstärken. Im Rahmen des Besuchs fand auch ein Austausch mit der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer sowie dem Liechtensteinischen Bankenverband statt, in dem weitere Kontakte geknüpft wurden.

Die erste Verhandlungsrunde über ein Doppelbesteuerungsabkommen fand parallel zu den laufenden Verhandlungen der EFTA-Staaten und Vietnam über ein Freihandelsabkommen statt. Ziel des Doppelbesteuerungsabkommens ist es, die bilateralen Handelsbeziehungen zu fördern und Rechtssicherheit für weitere Investitionen zu bieten. Es ist geplant, die Verhandlungen zeitnah fortzusetzen und abzuschliessen.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen
Eve Beck, Generalsekretärin
T +423 236 74 37
eve.beck@regierung.li

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren