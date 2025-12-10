Fürstentum Liechtenstein

38. Gastwirteprüfung - 24 neue Gastwirte und Gastwirtinnen in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Am 4. November wurde die liechtensteinische Prüfung über die fachliche Eignung im Gastgewerbe (Gastwirteprüfung) zum 38. Mal durchgeführt. Es sind 26 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten angetreten, wovon 24 die Prüfung mit Erfolg bestanden haben. Sie haben in den beiden Prüfungsfächern Lebensmittelhygienerecht und Rechtskunde die erforderliche Gesamtpunktezahl erreicht.

Im Rahmen eines Diplom-Apéros, welcher vom Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband offeriert wurde, konnten die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Befähigungsausweis in Empfang nehmen. Der Befähigungsausweis wurde den neuen Gastwirtinnen und Gastwirten von Sandro D'Elia, dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, übergeben.

Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer verfügen damit über die erforderliche fachliche Eignung zur Führung eines Gastgewerbebetriebes in Liechtenstein. Die Prüfungskommission für die Fachprüfung im Gastgewerbe, der Liechtensteinische Hotel- und Gastronomieverband in Vertretung von Präsident Walter Hagen sowie das Amt für Volkswirtschaft in Vertretung durch Tobias Thöny gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.