PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

38. Gastwirteprüfung - 24 neue Gastwirte und Gastwirtinnen in Liechtenstein

38. Gastwirteprüfung - 24 neue Gastwirte und Gastwirtinnen in Liechtenstein
  • Bild-Infos
  • Download

Vaduz (ots)

Am 4. November wurde die liechtensteinische Prüfung über die fachliche Eignung im Gastgewerbe (Gastwirteprüfung) zum 38. Mal durchgeführt. Es sind 26 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten angetreten, wovon 24 die Prüfung mit Erfolg bestanden haben. Sie haben in den beiden Prüfungsfächern Lebensmittelhygienerecht und Rechtskunde die erforderliche Gesamtpunktezahl erreicht.

Im Rahmen eines Diplom-Apéros, welcher vom Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband offeriert wurde, konnten die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Befähigungsausweis in Empfang nehmen. Der Befähigungsausweis wurde den neuen Gastwirtinnen und Gastwirten von Sandro D'Elia, dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, übergeben.

Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer verfügen damit über die erforderliche fachliche Eignung zur Führung eines Gastgewerbebetriebes in Liechtenstein. Die Prüfungskommission für die Fachprüfung im Gastgewerbe, der Liechtensteinische Hotel- und Gastronomieverband in Vertretung von Präsident Walter Hagen sowie das Amt für Volkswirtschaft in Vertretung durch Tobias Thöny gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Prüfungskommission für das Gastgewerbe
Sandro D'Elia, Vorsitzender der Prüfungskommission
T +423 236 68 73

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 10.12.2025 – 09:50

    Kommission zur Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft neu bestellt

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. Dezember 2025, die Kommission zur Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft für die Mandatsperiode 2026 bis 2029 neu bestellt. Den Vorsitz übernimmt Sebastian Menzel vom Amt für Umwelt. Mitglieder sind Reto Bühler als Vertreter der Vereinigung Bäuerlicher Organisationen, Daniel Galos vom ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 17:42

    Regierung passt Stipendien an die Teuerung an

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. Dezember 2025 beschlossen, die staatlichen Ausbildungsbeihilfen an die Teuerung anzupassen. Damit wird sichergestellt, dass die staatlichen Förderungen den gestiegenen Lebenshaltungskosten Rechnung tragen. Die Änderungen treten rückwirkend per 1. August 2025 und damit dem Beginn des aktuellen Studienjahres in Kraft. Ziel der Anpassung ist es, Studierenden und ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:30

    Liechtenstein zählt - es geht los!

    Vaduz (ots) - Am Mittwoch, 10. Dezember beginnt die Volkszählung 2025. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landes erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben mit den Zugangsdaten für den Online-Fragebogen der Volkszählung 2025. Die Teilnahme ist per Computer, Tablet oder Smartphone und auf den gebräuchlichsten Browsern möglich. Auf der Internetseite www.volkszaehlung.li kann der Fragebogen ausgefüllt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren