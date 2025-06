Universität Kassel

Nachhaltigkeit studieren: Universität Kassel startet einzigartige Offensive neuer Studiengänge

Kassel (ots)

Mit einem Studium einen Unterschied machen: Wer überzeugt ist, dass Klimaschutz, soziale Beständigkeit und wirtschaftliche Vernunft drängen und wer die Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft mitgestalten will, der findet an der Universität Kassel ab dem Wintersemester dafür rund ein Dutzend neuartiger Studiengänge. Das Angebot ist in dieser Form in Deutschland einzigartig. Ab jetzt (für manche Studiengänge ab Juli) kann man sich einschreiben.

Grundidee ist, Inhalte in Fachdisziplinen mit spezialisiertem Wissen zur Nachhaltigkeit zu kombinieren. Eine zentrale Rolle spielen die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die angewandt, aber auch kritisch analysiert werden. Das Angebot reicht von spezialisiertem Wirtschaftsrecht über Nachhaltigkeitskommunikation bis zu Materialwissenschaft. Insgesamt gibt es neun Bachelor- und zwei Masterprogramme. Die Universität Kassel macht damit all jenen jungen Menschen ein Angebot, die die Transformation Deutschlands zu einer klimaneutralen und gerechteren Gesellschaft und Wirtschaft mitgestalten wollen; und zwar über das hinaus, was die Hochschule ohnehin im Programm hat, wie etwa Ökologische Landwirtschaft oder Umweltingenieurwesen.

"Für uns ist diese massive Erweiterung unseres Programms ein Kraftakt", sagt die Präsidentin der Universität, Prof. Dr. Ute Clement. "Aber er lohnt sich. An der Frage der Nachhaltigkeit entscheidet sich die Stabilität unserer Gesellschaft. Der Bedarf an Spezialistinnen und Spezialisten für die Transformation ist entsprechend groß. Die Berufsaussichten für alle, die diese Studiengänge belegen und absolvieren, sind bestens."

Drei Jahre lang wurde die Einführung der Studiengänge vorbereitet, zahlreiche Professorinnen und Professoren, die die Lehrpläne mit ihren Fragestellungen und Inhalten füllen, hat die Hochschulleitung gezielt berufen. Das Studienprofil ist eng mit dem neu geschaffenen Kassel Institute for Sustainability verbunden. Ein Marketing-Team begleitet den Start mit einer bundesweiten Kampagne, um darauf aufmerksam zu machen.

Der Bewerbungszeitraum ist - wie für die meisten Fächer - am 1. Juni gestartet. Nur für den Bachelor Nachhaltige elektrotechnische Systeme sowie den Master Nachhaltige Elektromobilität beginnt der Bewerbungszeitraum im Juli. Alle Fächer sind zulassungsfrei, haben also keinen "NC".

Alle Information zu den neuen Studiengängen und Einschreibung:

www.uni-kassel.de/go/unikassel360grad

Alle Informationen zu anderen Studiengängen und Einschreibung:

www.uni-kassel.de/go/studium