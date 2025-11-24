Fürstentum Liechtenstein

Treffen von Wirtschaftsminister Hubert Büchel mit Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie

Am Montag, 24. November 2025, traf sich Wirtschaftsminister Hubert Büchel mit Benoît Revaz, Direktor des Bundesamtes für Energie, zu einem Arbeitstreffen in Vaduz. Im Mittelpunkt des Gespräches standen die energiepolitischen Herausforderungen in der Schweiz und Liechtenstein sowie die bilaterale Zusammenarbeit im Energiebereich, auch im Lichte der vertraglichen Beziehungen zur EU beziehungsweise der liechtensteinischen Mitgliedschaft im EWR. Liechtenstein ist bei der Stromversorgung in die Regelzone Schweiz eingebunden. Darüber hinaus besteht über den Zollvertrag eine enge Verbindung zwischen den beiden Ländern.

Wirtschaftsminister Hubert Büchel gab gemeinsam mit Vertretern des zuständigen Amtes für Volkswirtschaft einen Einblick zum Stand der Umsetzung der Energiestrategie 2030 sowie zu aktuellen Gesetzesvorhaben im Bereich Energieeffizienz. Ebenso informierte er über die laufenden Arbeiten zur strategischen Umweltprüfung im Zusammenhang mit der Festlegung von Windeignungsgebieten. Im Weiteren diskutierten Wirtschaftsminister Hubert Büchel und Direktor Benoît Revaz die Massnahmen in der Schweiz und in Liechtenstein zur Stärkung der Versorgungssicherheit. Dabei bestand Einigkeit, dass neben der Stärkung der Eigenversorgung vor allem Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Förderung von erneuerbaren Energien zentral sind.

Beide Seiten bekräftigten die Bedeutung der engen bilateralen Zusammenarbeit und hielten fest, dass der regelmässige, offene Austausch zu aktuellen Herausforderungen fortgesetzt werden soll.