Fürstentum Liechtenstein

"Culture Moves Europe": Programm für individuelle Mobilität und Residenzprojekte in den Ländern, Gebieten und Regionen von "Kreatives Europa"

Vaduz (ots)

Das Programm "Kreatives Europa - 2021 bis 2027", an welchem auch Liechtenstein teilnimmt, ist das Leitprogramm der Europäischen Kommission zur Unterstützung des Kultursektors und des audiovisuellen Sektors. Im Rahmen von "Kreatives Europa" wird u.a. das Programm "Culture Moves Europe" umgesetzt.

"Culture Moves Europe" besteht aus zwei Aktionslinien:

Ausschreibung für individuelle Mobilität

Ausschreibungen für Residenzgastgeberinnen und Residenzgastgeber

Die Ausschreibung für individuelle Mobilität richtet sich an Kunst- und Kulturschaffende, die ein Projekt mit einem internationalen Partner aus einem anderen "Creative Europe"-Land umsetzen möchten. Das Programm umfasst sieben verschiedene Sektoren und bietet ein unkompliziertes Bewerbungsverfahren. Es handelt sich um einen fortlaufenden Call mit monatlichen Fristen. Bewerbungen sind bis zum 30. April 2026 möglich.

Die nächste Ausschreibung für Residenzgastgeberinnen und Residenzgastgeber wird voraussichtlich im Dezember 2025 veröffentlicht.

Weitere Informationen zu "Culture Moves Europe" und den beiden Aktionslinien finden sich unter https://www.goethe.de/ins/be/de/kul/eur/cme.html?wt_sc=culturemoveseurope, oder können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 60 80, E-Mail desk.kreativeseuropa@llv.li angefragt werden. Zudem sind Informationen unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen/Kreatives Europa) verfügbar.