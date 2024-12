Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: JUICE CHARGER me 3 - Neue Funktionen dank eigenem Dashboard und App-Zugang

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

JUICE CHARGER me 3: Neue Funktionen dank eigenem Dashboard und App-Zugang

Mit dem JUICE DASHBOARD haben Flottenmanager alle Ladevorgänge jederzeit im Blick

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, verpasst dem JUICE CHARGER me 3 mit dem Release des JUICE DASHBOARD ein Pro-Upgrade. Flottenmanagerinnen und Elektroinstallateure erhalten eine leistungsstarke Plattform zur Überwachung, Steuerung und Verwaltung ganzer Ladestationsanlagen.

Das JUICE DASHBOARD erweitert die Zugriffs- und Kontrollmöglichkeiten der smarten Wallbox JUICE CHARGER me 3 und vereinfacht die Inbetriebnahme durch einen unkomplizierten QR-Code-Scan. Flottenmanager können nun ihre gesamten Ladevorgänge zentral überwachen, und Elektroinstallateur:innen profitieren von einer deutlich optimierten Einrichtung.

Umfassende Flottenverwaltung für Unternehmen

Mit dem JUICE DASHBOARD erhalten Flottenmanager:innen ein potentes Werkzeug, mit dem sie die Ladevorgänge ihres gesamten elektrischen Fuhrparks zentral überwachen und detailliert auswerten können. Die App ermöglicht es, Ladevorgänge aus der Ferne zu starten oder abzubrechen, RFID-Karten zu verwalten, Zugriffsberechtigungen anzupassen, die anfallenden Ladekosten den einzelnen Nutzerinnen und Nutzern in Rechnung zu stellen sowie Tages- und Nachttarife festzulegen und so eine transparente Kostenstruktur zu schaffen.

Ein nennenswertes Feature ist die Ladehistorie: Sie gibt detaillierte Einblicke in Zeit, Dauer und Umfang der Ladevorgänge sowie die damit verbundenen Kosten. Diese Daten können bequem als Excel- oder PDF-Datei exportiert werden, gruppiert nach Ladestationen oder nach Ladekarten – ideal für Abrechnungen und Analysen.

Nutzerfreundlichkeit als entscheidender Vorteil

Das JUICE DASHBOARD setzt neue Massstäbe in puncto Benutzerfreundlichkeit: Selbst technisch unerfahrene Anwender:innen können den JUICE CHARGER me 3 mühelos einrichten. Für Fachleute bietet das Dashboard eine intuitive Bedienoberfläche zur schnellen Inbetriebnahme und individuellen Konfiguration – vom dynamischen Lastmanagement bis hin zu komplexen Installationen. Die Wahrscheinlichkeit von Konfigurationsfehlern wird verringert, was Zeit, Kosten und Nerven spart. Seine einfache Handhabung macht das JUICE DASHBOARD zu einer universellen Lösung für Laien wie für Profis; sowohl für kleinere Installationen in Wohngebäuden als auch für umfangreiche Anlagen in Unternehmen.

Die Flexibilität des Dashboards eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Es gewährleistet die Umsetzung eines effizienten Lastmanagements. Besonders Unternehmen aus der Logistik-, Hotel- oder Gastronomiebranche profitieren bereits von der Effizienz bei der Verwaltung der Ladestationen.

Das JUICE DASHBOARD ist nahtlos in die bewährte j+ pilot App integriert, die in allen gängigen App-Stores verfügbar ist. Nutzer:innen können es bequem über Smartphones und Tablets aufrufen. Zusätzlich ist die Anwendung als Desktop-Version für Windows-Rechner zugänglich und kann plattformunabhängig über jeden Browser aufgerufen werden. Damit gewährleistet das Dashboard maximale Flexibilität und Erreichbarkeit – egal, ob unterwegs, im Büro oder zu Hause.

JUICE CHARGER me 3: Smart, robust und zukunftssicher

Mit umfassender Konnektivität und Unterstützung aller gängigen Kommunikationsprotokolle wie OCPP erfüllt der JUICE CHARGER me 3 höchste Anforderungen an moderne Ladeinfrastrukturen. Das JUICE DASHBOARD ergänzt diese Stärken perfekt und macht die Lösung noch attraktiver für Flottenbetreiber, Gewerbebetriebe und Privatanwender:innen. Diese Kombination aus smarter Technologie und intuitiver Bedienung unterstreicht die Innovationskraft von Juice und ihre führende Rolle in der Elektromobilität.

---

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/collections/juice-charger-me-3

Weitere spannende Fakten erfahren Sie in unseren Videos:

JUICE CHARGER me 3 – die Wallbox für alle Fälle: https://youtu.be/zmxS7OLdWE0

Installation des JUICE CHARGER me 3: https://youtu.be/kv2CCpKfOC8

Über das JUICE DASHBOARD

Das JUICE DASHBOARD ist eine zentrale Verwaltungsplattform speziell für die smarte Wallbox JUICE CHARGER me 3 und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit umfangreichen Funktionen zur Steuerung und Überwachung ganzer Ladeparks. Es ist in die j+ pilot App integriert, die auf Smartphones, Tablets, Windows-Rechnern zugänglich ist und kann plattformunabhängig über einen Browser aufgerufen werden. Zu den Features der Software gehören eine Live-Ansicht, eine detaillierte Ladehistorie pro Ladestation, die Festlegung individueller Tarife und eine vereinfachte Konfiguration der Ladepunkte. Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/pages/installation-und-dokumentation/j-plus-pilot-dokumentation

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600