Sturz der mongolischen Koalitionsregierung könnte zu schwerem Wirtschaftsabschwung führen

Die Mongolei steht am Montag vor einer entscheidenden Parlamentswahl, die zum Sturz der Koalitionsregierung führen könnte

Eine neue Analyse von Mongolian Economic Development Board zeigt, dass dies zu einem drastischen Rückgang des Nationaleinkommens und der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) sowie zu einer steigenden Inflation führen könnte

Politische Instabilität wird die in den letzten Jahren erzielten wirtschaftlichen Fortschritte gefährden

Während sich das mongolische Parlament darauf vorbereitet, am Montag darüber abzustimmen, ob die mongolische Koalitionsregierung im Amt bleiben soll, warnt eine neue Wirtschaftsanalyse davor, dass das Ende der Regierung dazu führen könnte, dass die mongolische Wirtschaft innerhalb von sechs Monaten um mehr als 20% schrumpft und die ausländischen Direktinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr um fast 40% zurückgehen.

Premierministerin Oyun-Erdene forderte am Mittwoch die Mitglieder des Großen Staatskhurals auf, darüber zu entscheiden, ob die Koalitionsregierung, die seit den Parlamentswahlen im vergangenen Juni besteht, beibehalten werden soll, um die jüngste politische Instabilität zu beenden. Der Premierminister soll am Montag vor dem Khural sprechen, bevor eine „Vertrauensabstimmung" stattfindet, die als einer der wichtigsten Momente in der politischen Geschichte der Mongolei seit ihrer Demokratisierung Anfang der 1990er Jahre gelten dürfte.

Angesichts der bevorstehenden Abstimmung warnen neue Wirtschaftsdaten - die in vollem Umfang hier eingesehen werden können -, die von Mongolia's Economic Development Board erstellt wurden, vor dem Ausmaß des wirtschaftlichen Rückschlags, der der Mongolei droht:

Ein Rückgang des Bruttonationaleinkommens um 22% innerhalb von sechs Monaten

Ein Anstieg der Inflation um 12,2% innerhalb eines Jahres

Arbeitslosigkeit steigt im Jahresvergleich auf 2,5%

Abwertung des Mongolian Tugrik gegenüber dem US-Dollar um 17,9% bis Ende 2025

Rückgang des Politischen Stabilitätsindexes der Mongolei um 18 Punkte im Vergleich zum Vorjahr

Diese Prognosen stehen im Einklang mit den Erfahrungen anderer Länder, in denen sich politische Instabilität negativ auf die Wirtschaft ausgewirkt hat, auch nach dem Sturz einer Koalitionsregierung:

Nach Angaben der World Bank und anderer wichtiger Quellen führte das Scheitern der Koalition in Estland zu einem Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen von 7,54% im Jahr 2021 auf 0,74% im Jahr 2024 und zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums von 7,3% im Jahr 2021 auf -0,9% im Jahr 2024

Eine internationale Studie, in der Daten aus bis zu 169 Ländern zwischen 1960 und 2004 analysiert wurden, kam zu dem Schluss, dass ein hohes Maß an politischer Instabilität mit einem geringeren Wachstum des Pro-Kopf-BIP einhergeht, was insbesondere auf ein sinkendes Produktivitätswachstum und eine geringere Akkumulation von Sach- und Humankapital zurückzuführen ist

Dr Batnasan B., Professor an der Business School der National University of Mongolia und Mitglied des Economic Development Board, sagte dazu:

„Die jüngsten Daten zeigen deutlich die möglichen wirtschaftlichen Folgen eines Zusammenbruchs der mongolischen Regierungskoalition: einen starken wirtschaftlichen Abschwung, eine galoppierende Inflation und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

„Es ist völlig angemessen, dass gewählte Vertreter entscheiden, wer das Land regiert. Genauso wichtig ist es jedoch, dass solche Entscheidungen in voller Kenntnis der Sachlage und in klarem Bewusstsein der potenziellen Risiken getroffen werden.

„Die Analyse des Economic Development Board - zusammen mit den Lehren aus anderen Ländern, die mit ähnlichen Umständen konfrontiert waren - stellt eine überzeugende Warnung dar: Der gesamte hart erkämpfte wirtschaftliche Fortschritt, den die Mongolei in den letzten Jahren erzielt hat, könnte gefährdet werden, wenn die Abstimmung am Montag zu einer größeren politischen Instabilität führt."

Diese neue Analyse sowie Präzedenzfälle aus der ganzen Welt zeigen deutlich die Tragweite der Entscheidung, die am Montag von den Gesetzgebern getroffen werden soll, und die Gefährdung der bedeutenden wirtschaftlichen Fortschritte, die die Mongolei seit der COVID-19-Pandemie gemacht hat, einschließlich der Steigerung der Wirtschaft um 9 Mrd. USD und der Erhöhung des Pro-Kopf-BIP um weitere 2.400 USD.

