PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Martin Schierscher wird neuer Leiter des Amts für Tiefbau und Geoinformation

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 21. Oktober 2025, hat die Regierung Martin Schierscher zum neuen Leiter des Amts für Tiefbau und Geoinformation (ATG) bestellt. Martin Schierscher füllt mit seinem Stellenantritt eine länger bestehende Vakanz auf dieser Position.

Der studierte Bauingenieur absolvierte seine Ausbildung an der Hochschule für Technik in Rapperswil und rundete seine Kompetenzen mit einem MAS in Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Liechtenstein ab. Martin Schierscher kann beim Antritt seiner neuen Aufgabe auf langjährige Erfahrung im Projektmanagement im Baubereich - privatwirtschaftlich, aber auch für die öffentliche Hand - zurückgreifen. Er trat per 1. August 2021 als Projektleiter in das damalige Amt für Bau und Infrastruktur ein und ist somit mit den Aufgaben bereits bestens vertraut.

Pressekontakt:

Ministerium für Infrastruktur und Bildung
Michael Ospelt, Generalsekretär Ministerium für Infrastruktur und Bildung
T +423 236 61 94
michael.ospelt@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 21.10.2025 – 13:36

    Wiederbestellung in den Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 21. Oktober 2025, Elisabeth Kranz aus Vaduz für eine weitere Mandatsperiode als Mitglied im Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums wiederbestellt. Ihre zweite Amtszeit beginnt am 1. November 2025 und dauert bis zum 31. Oktober 2029. Der Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums besteht ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:56

    Neue Klimaanalysekarten für Liechtenstein

    Vaduz (ots) - Das Amt für Umwelt und das Amt für Hochbau und Raumplanung haben Klimaanalysekarten für Liechtenstein erarbeiten lassen, welche in einem ersten Schritt auf dem Geodatenportal des Landes veröffentlicht werden. Sie stehen den Gemeinden als wichtige Planungsgrundlage sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit wird ein weiterer Beitrag zur klimaangepassten Raumplanung und zur Erhöhung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren