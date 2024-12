Therme Group

DIE THERME GROUP ERWIRBT THERME ERDING UND SICHERT EINE FINANZIERUNG IN HÖHE VON 320 MILLIONEN EURO, UM DIE WELTWEIT GRÖSSTE INFRASTRUKTURPLATTFORM FÜR WOHLBEFINDEN ZU SCHAFFEN

London (ots/PRNewswire)

Die Übernahme von Europas größter Wellness-Destination, unterstützt durch eine der größten Einzelfinanzierungen der Branche

Therme Group gibt die Übernahme von Therme Erding bekannt, dem weltweit größten Wellness-Ziel in der Nähe von München in Deutschland. Mit dieser Transaktion wird die Therme Group die Marke von 3,5 Millionen Besuchern pro Jahr in ihrem Portfolio von Wellness-Destinationen überschreiten, einer neuen Art von sozialer Infrastruktur, die alle Aspekte des Wohlbefindens an einem einzigen Ort vereint.

Um die Akquisition der Therme Erding abzuschließen, setzte die Therme Group neben ihrem eigenen Eigenkapital ein Finanzierungspaket in Höhe von 320 Millionen Euro ein, das von Macquarie Capitals Principal Finance Team bereitgestellt wurde, das weltweit als führend bei maßgeschneiderten und komplexen Finanzierungslösungen für Immobilienanlagen anerkannt ist. Die Finanzierung, die von Deutsche Bank arrangiert wurde, stellt eine der größten Einzelfinanzierungen in der Branche dar. Mit der Übernahme der Therme Erding unterstreicht die Therme Group ihre führende Position in diesem Sektor und ihr Engagement, den Ausbau ihrer hochmodernen Wellness-Infrastrukturen weltweit voranzutreiben.

„Die Therme Erding ist ein außergewöhnlich hochwertiges Objekt, und wir freuen uns, dass wir unsere Bilanz nutzen können, um mit der Therme Group einen erfahrenen Betreiber als Partner zu gewinnen. Die Therme Group zeichnet sich als erstklassiger Betreiber und Entwickler dieser spezialisierten Betriebsimmobilien aus, und wir freuen uns, ihr Wachstum unterstützen zu können."

- Alexi Antolovich, Global Co-Head Real Estate, Macquarie Capital Principal Finance

Die Aufnahme der Therme Erding in das Portfolio der Therme Group ist das Ergebnis einer langjährigen persönlichen Beziehung zwischen der Familie Wund und Robert Hanea, dem CEO und Gründer der Therme Group, die auf einem gemeinsamen Engagement für die Förderung wissenschaftlich fundierter Wellness-Lösungen beruht, die die Vorteile traditioneller Thermalbäder mit modernster Technologie und Programmgestaltung kombinieren, um ein zugängliches Erlebnis von Weltklasse zu schaffen.

„Mit der Therme Group haben wir einen etablierten und bewährten Partner gefunden, der das innovative Erbe des Wohlbefindens teilt, das ich zusammen mit meinem Vater aufgebaut habe. Mit dieser Übernahme wird nicht nur dieses Erbe gewürdigt, sondern auch eine lebendige und erfolgreiche Zukunft für die Therme Erding, ihre Mitarbeiter und die Gemeinde, der sie dient, sichergestellt."

- Dipl. Ing. Jörg Wund, Geschäftsführer der Therme Erding

Dieser Meilenstein macht die Therme Group zum weltweit größten Betreiber von Wellness-Infrastrukturen. Aufbauend auf diesem starken Fundament hat die Gruppe neue Standorte in Manchester, Frankfurt, Toronto und den USA angekündigt, die dazu beitragen werden, ihren transformativen Ansatz Millionen von Menschen zugänglich zu machen.

„Während wir weltweit expandieren, erweitern wir nicht nur unser Portfolio - wir definieren neu, wie Städte Räume integrieren können, die Gesundheit, Verbindung und Integration in den Vordergrund stellen und städtisches Wohlbefinden für alle zugänglich machen. Indem wir uns von der Exklusivität des traditionellen Wellness-Sektors lösen, wollen wir das Potenzial des Sektors und seinen Nutzen für die Gesellschaft als Ganzes neu definieren."

- Dr. Robert Hanea, Gründer und CEO der Therme Group

Die Therme Group wurde bei der Transaktion von Alantra, Rödl & Partner, PwC, K&L Gates und Slaughter and May unterstützt, die Finanzierung wurde von der Deutschen Bank und der BF.direkt Gruppe strukturiert. Die Deutsche Bank fungierte auch als Arrangeur für die Finanzierung, während Macquarie Capital von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten wurde.

Über die Therme Group Die Therme Group ist ein weltweit tätiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler, der die Zukunft des Wohlbefindens durch eine neue Art von sozialer Infrastruktur namens "Therme" gestaltet. Diese Orte des Wohlbefindens wurden entwickelt, um die körperliche, soziale und geistige Gesundheit zu fördern und Gemeinschaften dabei zu helfen, sich wieder mit der Natur, sich selbst und anderen zu verbinden. Geleitet von der Überzeugung, dass Wohlbefinden für alle zugänglich sein sollte, entwickelt die Therme Group integrative, skalierbare Lösungen, um die wachsende Nachfrage nach städtischem Wohlbefinden zu befriedigen.

Die aktuellen Standorte, darunter die Therme Bukarest - die erste LEED-Platin-zertifizierte Wellness-Infrastruktur der Welt - und die neu erworbene Therme Erding, die größte Wellness-Destination der Welt, empfangen jedes Jahr Millionen von Besuchern, und weitere Projekte in Städten wie Manchester, Toronto und Frankfurt sind in Planung.

Was ist eine Therme Therme by Therme Group ist eine hochmoderne Wohlfühloase, die darauf ausgerichtet ist, Wohlbefinden angenehm und für alle zugänglich zu machen und die Exklusivität und das Privileg zu beseitigen, die oft mit modernen Wellness-Marken verbunden sind. Jede Therme bietet ein vielfältiges Angebot an Erlebnissen, von Thermalbädern und Spa-Behandlungen bis hin zu Wellness-Programmen und kulturellem Engagement, und das alles in einer beeindruckenden, nachhaltigen Umgebung. Auf Hunderttausenden von Quadratmetern, die dem Wohlbefinden gewidmet sind, verfügt jede Therme über Thermal- und Mineralbecken, Dutzende von Saunen und Nassräumen, Tausende von Entspannungsliegen, üppige Grünanlagen mit Pflanzen und Bäumen, Swim-up-Bars, aufregende Wasserrutschen und eine Vielzahl von Restaurants. In der Therme können Sie erkunden und definieren, was Wohlbefinden für Sie bedeutet.

Über Macquarie Capital Macquarie Capital ist der Beratungs-, Kapitalmarkt- und Hauptinvestitionszweig der Macquarie Group. Es umfasst Unternehmensberatung, ein breites Spektrum an Kapitallösungen, einschließlich Kapitalbeschaffungsdienstleistungen auf den Eigen-, Fremd- und Privatkapitalmärkten sowie Kapitalinvestitionen aus der Macquarie-Bilanz. Macquarie Capital verfügt über fundierte Branchenkenntnisse in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und staatliche Dienstleistungen, Konsumgüter, Glücksspiel und Freizeit, kritische Mineralien, Energie, Finanzinstitute, Gesundheitswesen, Industrie, Infrastruktur, Dienstleistungen, Software, Technologie, Telekommunikation und Medien.

Macquarie Capital Principal Finance, der Finanzierungs- und Investitionszweig von Macquarie Capital, tätigt Investitionen aus der Macquarie-Bilanz und bietet flexible Primärfinanzierungs- und Sekundärmarkt-Investitionslösungen für Unternehmens- und Gewerbeimmobilienkunden in Nordamerika, Europa und Australasien.

