Nachts im Süden

Wer beim Wort "Nacht" nur ans Schlafen denkt, findet in Baden-Württemberg abwechslungsreiche Unterkünfte vom Safarizelt bis zum Luxushotel, die nach einem langen Sightseeing-Tag zum Relaxen und Träumen einladen. Allen Nachtaktiven und Frühaufsteherinnen beweist die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) 2025, dass der Süden zwischen Abend- und Morgenrot noch viel mehr zu bieten hat. Den Auftakt für das Themenjahr "Nachts im Süden" bildet die Urlaubsmesse CMT, die vom 18. bis 26. Januar in Stuttgart stattfindet.

"Mit Angeboten, die vom Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung reichen, wollen wir zeigen, welchen magischen Zauber unsere Regionen nach Feierabend entfalten", sagte TMBW-Geschäftsführerin Christine Schönhuber im Vorfeld der CMT. "Egal ob in unseren Städten oder auf dem Land: In Baden-Württemberg laden nicht nur außergewöhnliche Genusserlebnisse Einheimische wie Gäste dazu ein, die Nacht zum Tag zu machen. Auch spannende Outdooraktivitäten, stimmungsvolle Konzerte und Licht-Events lassen die Nächte im Süden zum Highlight werden."

Naturfans können sich nach einer Wanderung bei Göppingen in einen Schäferwagen zurückziehen und von dort aus das Farbenspiel des Sonnenuntergangs beobachten. Ausgeschlafene stehen extra früh auf, um beim Frühstücks-Picknick zu erleben, wie die Sonne einige Kilometer weiter das Donaubergland wachküsst, oder starten ganz entspannt mit frühmorgendlichem SUP-Yoga am Bodensee in den Tag. Romantisch wird es bei einer Tour im Sternenpark Schwäbische Alb: Durch die geringe Lichtverschmutzung im Biosphärengebiet bei Münsingen kann man den Sternenhimmel hier in seiner ganzen Pracht genießen und Sternschnuppen zählen.

Die Städte des Schwarzwalds bieten nicht nur schöne Spots für einen After-Work-Sundowner, sondern auch ein vielfältiges Nachtangebot für Groß und Klein: Kulturinteressierte gehen in den Abendstunden in Baden-Baden mit der Laternenanzünderin auf Tour oder lassen sich von der Karlsruher Schlossbeleuchtung in bunte Lichterwelten entführen. Aktive powern sich beim Nachtklettern in Pforzheim aus. Und Genießerinnen schlemmen sich bei einer Frühstückstour über den Freiburger Münstermarkt.

Nervenkitzel erwartet Familien bei einer Nacht zwischen Wölfen in Bad Mergentheim im nördlichen Baden-Württemberg. Erwachsenen jagt die Führung "Schaurig schön" im Residenzschloss Ludwigsburg Schauer über den Rücken. Gänsehautfeeling der anderen Art versprechen dagegen die Bauernhofkonzerte im Dreisamtal. Und bei der Remstal-Museumsnacht verzaubert die berauschende Mischung aus Kunst, Geschichte, Wein und Tanz Kulturliebhaber und Nachtschwärmerinnen.

"Bei so vielen traumhaften Möglichkeiten wird der eine oder die andere das Schlafengehen sicher mal etwas verschieben können", so Christine Schönhuber. "Wir beweisen in diesem Jahr auf jeden Fall, dass man bei einem Urlaub in Baden-Württemberg bei Tag wie bei Nacht viel erleben kann."

Zahlreiche Inspirationen für Ausflüge ins baden-württembergische Nachtleben liefert das frisch erschienene Urlaubsmagazin "SÜDEN", das über den Link tourismus-bw.de/service/broschueren kostenlos bestellt oder als PDF-Version heruntergeladen werden kann.

Das Magazin und viele weitere Angebote aus Baden-Württemberg präsentiert die TMBW vom 18. bis 26. Januar auch auf der Stuttgarter Urlaubsmesse CMT in Halle 6 und online unter tourismus-bw.de.

Umfangreiche Presseunterlagen zum Themenjahr "Nachts im Süden - Baden-Württemberg von spät bis früh" und zu anderen Themen stehen hier bereit: tourismus-bw.de/presse