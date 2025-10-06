Fürstentum Liechtenstein

Erarbeitung eines Mountainbike-Konzepts für Liechtenstein gestartet

Vaduz (ots)

Die Regierung hat die Erarbeitung eines Mountainbike-Konzepts für Liechtenstein in Auftrag gegeben. Unter Federführung des Amts für Hochbau und Raumplanung (AHR) erarbeiten eine Arbeitsgruppe sowie ein Fachbüro strategische Stossrichtungen zur Konfliktbereinigung und zur nachhaltigen Weiterentwicklung der bestehenden Bike-Infrastruktur im Land. Auf dieser Grundlage können anschliessend konkrete Verbesserungen realisiert werden.

Im ersten Schritt werden die aktuelle Infrastruktur, deren Nutzung und bestehende Konflikte analysiert. Verschiedene Interessensgruppen werden zur Verifizierung dieser Ergebnisse in den Erarbeitungsprozess einbezogen.

Dieses Projekt ist eine Folgemassnahme aus dem Schlussbericht der Arbeitsgruppe Freizeitradverkehr, Wandern, Jagd und Naturschutz. Diese Arbeitsgruppe hatte im Auftrag der Regierung im Jahr 2024 den Handlungsbedarf im Zusammenhang mit den zunehmenden Outdoor-Aktivitäten analysiert.