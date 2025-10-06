PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Erarbeitung eines Mountainbike-Konzepts für Liechtenstein gestartet

Vaduz (ots)

Die Regierung hat die Erarbeitung eines Mountainbike-Konzepts für Liechtenstein in Auftrag gegeben. Unter Federführung des Amts für Hochbau und Raumplanung (AHR) erarbeiten eine Arbeitsgruppe sowie ein Fachbüro strategische Stossrichtungen zur Konfliktbereinigung und zur nachhaltigen Weiterentwicklung der bestehenden Bike-Infrastruktur im Land. Auf dieser Grundlage können anschliessend konkrete Verbesserungen realisiert werden.

Im ersten Schritt werden die aktuelle Infrastruktur, deren Nutzung und bestehende Konflikte analysiert. Verschiedene Interessensgruppen werden zur Verifizierung dieser Ergebnisse in den Erarbeitungsprozess einbezogen.

Dieses Projekt ist eine Folgemassnahme aus dem Schlussbericht der Arbeitsgruppe Freizeitradverkehr, Wandern, Jagd und Naturschutz. Diese Arbeitsgruppe hatte im Auftrag der Regierung im Jahr 2024 den Handlungsbedarf im Zusammenhang mit den zunehmenden Outdoor-Aktivitäten analysiert.

Pressekontakt:

Ministerium für Infrastruktur und Bildung
Michael Ospelt, Generalsekretär
T +423 236 61 94

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 06.10.2025 – 11:28

    Berufsinformationszentrum (BIZ) in Schaan hat wieder geöffnet

    Vaduz (ots) - Das BIZ mit der dazugehörigen Infothek beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB) in Schaan ist ab heute, Dienstag, 7. Oktober 2025, nach umfangreichen Umbauarbeiten wieder geöffnet. Es wurde umfassend modernisiert, um den neuesten Standards gerecht zu werden und den Besucherinnen und Besuchern einen zeitgemässen sowie optimalen Service zu gewährleisten. Dabei erhielt die Infothek eine klarere ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:56

    Infoanlass zur Kulturvermittlungs-Plattform "kklick"

    Vaduz (ots) - "kklick" ist ein Kooperationsprojekt der Ämter für Kultur der Kantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Thurgau sowie ab dem 1. Januar 2026 auch des Fürstentums Liechtenstein. Es macht Kulturvermittlungsangebote in allen Sparten einfach und attraktiv zugänglich. kklick arbeitet dabei insbesondere mit Schulen und Schulämtern zusammen, um das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren