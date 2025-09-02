PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Benedikt Jehle neu im Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 2. September 2025, hat die Regierung Benedikt Jehle für die Mandatsperiode vom 2. September 2025 bis zum 1. September 2029 neu als Mitglied in den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek bestellt. Er folgt auf Emanuel Schädler, der aus dem Gremium ausgeschieden ist. Weitere Mitglieder des Stiftungsrats sind Präsident Pascal Seger, Robert Hilbe, Mirjam Scheerer und Christian Vogt.

Die Regierung dankt dem neu bestellten Mitglied für die Bereitschaft, im Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung des Mandats viel Freude und Erfolg. Dem ausgeschiedenen Mitglied Emanuel Schädler dankt sie für seine Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

