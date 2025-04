Wirkungsvolles Themen-Setting für digitale Kanäle / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Wer heute wichtige "Themen setzen" und Interesse schüren will, muss nicht nur in klassischen Medien auftauchen; sondern Infos clever auch in eigenen Web-Kanälen, Online-Medien und sozialen Netzwerken vermarkten. Profi Matthias Kutzscher stellt dar, wie Themen-Setting in digitalen Medien funktioniert und auf welche Erfolgsfaktoren Sie achten müssen.

Termin: Mittwoch, 25. Juni 2025, 14:30 - 16:30 Uhr

So entwickeln Sie strategische Botschaften und "trending topics", um auf digitalen Kanälen verstanden und wahrgenommen zu werden

Themen-Setting beschreibt Wirkung: Worüber Medien wie Zeitungen oder TV berichten, beschäftigt auch das Publikum. Die Medienlandschaft aber hat sich grundlegend verändert - und damit auch die Mechanismen, wie Themen entstehen, verbreitet werden und in das öffentliche Bewusstsein rücken.

In der digitalen Welt stoßen die Regeln des berühmten Kommunikationsmodells an Grenzen. Online bestimmen Algorithmen, welche Themen sichtbar sind. Statt Journalist:innen agieren Influencer als Meinungsmacher. Und stark fragmentierte Zielgruppen tummeln sich auf etlichen Plattformen und Communitys.

Für Fachleute, die digital Aufmerksamkeit erregen, Diskussionen anstoßen und die öffentliche Meinung beeinflussen wollen, heißt das: Sie müssen Plattform-Dynamiken bedenken, neue Content-Strategien finden und per Echtzeit-Analyse ihre Themenarbeit steuern.

Lernen Sie die Themen-Regeln der Netzwelt kennen! Erfahren Sie, wie sich einfach und genial Themen online setzen lassen.

Programm

Ansatz - wie klassische Medien Themen setzen

Fokus - welche digitale Faktoren Inhalte positionieren

Wirkung - wann Topics online "trenden"

Strategie - wie Themen über Web-Kanäle laufen

Instrumente - welche Maßnahmen Erfolg versprechen

Scouting - wie sich Thementrends entdecken lassen

Das Webinar richtete sich an Mitarbeitende in Pressestellen, Newsrooms sowie in PR, Marketing und Vertrieb, die gezielt Themen in digitalen Medien setzen wollen. Es eignet sich zudem perfekt für Mitarbeitende aus Agenturen und Organisationen, die sich mit innovativer Presse-/Medienarbeit und strategischer Kommunikation beschäftigen.

Unser Experte Matthias Kutzscher ist freier Redakteur, Kommunikationsberater und Dozent. Als erfahrener Content-Architekt gestaltet er Dialog-Instrumente sowie Inhalte für Unternehmen und Organisationen. Ein Schwerpunkt ist die Content-Entwicklung für Kaufprozesse entlang der gesamten Customer Journey. Der gebürtige Düsseldorfer volontierte bei der Deutschen Presse-Agentur. Als Redakteur arbeitete er für Newsdienste, Fachmagazine, Web-Medien und PR-Agenturen. Mehr als zehn Jahre leitete der Kommunikationsexperte die PR-Agentur MK-Kom. Danach war er Geschäftsführer der Marketingagentur Sition GmbH. Kutzscher ist Dozent an verschiedenen Akademien sowie Bildungsinstituten. Er gibt Workshops, coacht Teams und hält Vorträge auf Kongressen sowie Events.

Eckdaten für das Webinar Wirkungsvolles Themen-Setting für digitale Kanäle

Termin: Mittwoch, 25. Juni 2025, 14:30 - 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

