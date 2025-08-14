PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Team Liechtenstein Empfang Kleinstaatenspiele Andorra 2025

Team Liechtenstein Empfang Kleinstaatenspiele Andorra 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Vaduz (ots)

Am 14. August lud Sportminister Hubert Büchel im Namen der Regierung die liechtensteinische Delegation der Kleinstaatenspiele in Andorra zu einem Empfang in die Hofkellerei ein. Der Sportminister bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass die Athletinnen und Athleten von Team Liechtenstein sich voll auf den Sport konzentrieren und so ihr Leistungsvermögen abrufen konnten.

Die Kleinstaatenspiele in Andorra waren mit einer Ausbeute von 18 Medaillen ein sportlicher Erfolg. Sowohl Sportminister Hubert Büchel, als auch LOC Präsident Stefan Marxer betonten zudem, dass das gesamte Team Liechtenstein das Land mit seinem Auftreten und einem ausgezeichneten Team-Spirit hervorragend repräsentierten.

Der Anlass wurde ausserdem für eine bebilderte Rückschau mit Impressionen von den Wettkämpfen in Andorra genutzt. Beim anschliessenden geselligen Apero war der Blick bereits auf zukünftige Herausforderungen wie die Kleinstaatenspiele in Monaco im Jahr 2027 gerichtet.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Thomas Lageder
T +423 236 64 45
thomas.lageder@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 13.08.2025 – 14:00

    Schulbeginn 2025/2026: Über 700 Kinder starten in neuen Lebensabschnitt

    Vaduz (ots) - Am Mittwoch, 13. August 2025, informierten Bildungsminister Daniel Oehry,Schulamtsleiterin Rachel Guerra sowie Peter Hilti, Schulleiter der Weiterführenden Schulen in Vaduz, im neuen "Haus Weiss" über aktuelle Projekte und Themenschwerpunkte des neuen Schuljahres 2025/26. Der Schuljahresbeginn am 18. August 2025 stellt für 377 Kindergartenkinder und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:50

    Botschafterinnen und Botschafter akkreditiert

    Vaduz (ots) - S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat am Dienstag, 12. August 2025, die folgenden sechs ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafterinnen und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz empfangen: Dilshod Akhatov, Botschafter der Republik Usbekistan, Marghoob Saleem Butt, Botschafter der Islamischen Republik Pakistan, Elisa Nkerabirori, Botschafterin der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren