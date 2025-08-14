Fürstentum Liechtenstein

Team Liechtenstein Empfang Kleinstaatenspiele Andorra 2025

Vaduz (ots)

Am 14. August lud Sportminister Hubert Büchel im Namen der Regierung die liechtensteinische Delegation der Kleinstaatenspiele in Andorra zu einem Empfang in die Hofkellerei ein. Der Sportminister bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass die Athletinnen und Athleten von Team Liechtenstein sich voll auf den Sport konzentrieren und so ihr Leistungsvermögen abrufen konnten.

Die Kleinstaatenspiele in Andorra waren mit einer Ausbeute von 18 Medaillen ein sportlicher Erfolg. Sowohl Sportminister Hubert Büchel, als auch LOC Präsident Stefan Marxer betonten zudem, dass das gesamte Team Liechtenstein das Land mit seinem Auftreten und einem ausgezeichneten Team-Spirit hervorragend repräsentierten.

Der Anlass wurde ausserdem für eine bebilderte Rückschau mit Impressionen von den Wettkämpfen in Andorra genutzt. Beim anschliessenden geselligen Apero war der Blick bereits auf zukünftige Herausforderungen wie die Kleinstaatenspiele in Monaco im Jahr 2027 gerichtet.