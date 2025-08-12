Fürstentum Liechtenstein

Botschafterinnen und Botschafter akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat am Dienstag, 12. August 2025, die folgenden sechs ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafterinnen und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz empfangen:

Dilshod Akhatov, Botschafter der Republik Usbekistan, Marghoob Saleem Butt, Botschafter der Islamischen Republik Pakistan, Elisa Nkerabirori, Botschafterin der Republik Burundi, Shota Getsadze, Botschafter von Georgien, Youssouf Abassalah, Botschafter der Republik Tschad und Daovy Vongxay, Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos.

Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterinnen und Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.

Bilder stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

www.regierung.li/medienportal