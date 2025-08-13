Fürstentum Liechtenstein

Amt für Strassenverkehr führt Online-Versteigerung der Kontrollschilder für Motorfahrzeuge ein

Vaduz (ots)

Im Zuge der modernen Ausrichtung und Digitalisierung des Amts für Strassenverkehr (ASV) wird die "eVersteigerung" von Kontrollschildern eingeführt. Dieses neue Angebot wird der Bevölkerung einen benutzerfreundlichen, standortunabhängigen 24-Stunden-Zugang zur Versteigerung anbieten. Als zusätzlichen Nutzen können hiermit die datenschutzrechtlichen Bedenken, die bei den bisher öffentlich erfolgten Versteigerungen in der Prüfhalle des ASV thematisiert wurden, ausgeräumt werden.

Das ASV löst somit die vor Ort durchgeführte, analoge Versteigerung der Kontrollschilder durch eine digitale Versteigerung im Internet ab. Die Lösung für die "eVersteigerung" wird seit einigen Jahren von rund zehn Strassenverkehrsämtern in der Schweiz eingesetzt. Diese Lösung wurde seitens ASV und Amt für Informatik geprüft beziehungsweise getestet und für gut befunden. Das entsprechende Modul konnte angepasst und in den bestehenden Systemkontext des ASV implementiert werden. Die damit verbundenen, komplexen technischen Umsetzungen entsprechen allen heute in diesem Zusammenhang geforderten Sicherheitsstandards bezüglich des Datenschutzes.

"Mit diesem neuen Angebot können wir einen Mehrwert für Motorfahrzeugenthusiasten bieten", ist Regierungsrat Daniel Oehry überzeugt.

Der Amtsleiter des ASV, Otto C. Frommelt, sagt dazu: "Es freut mich deshalb sehr, dass wir Ihnen mitteilen können, dass vom Montag, 18. August 2025, 8 Uhr bis Montag, 22. September 2025, 20 Uhr die erste "eVersteigerung" von Kontrollschildern für Motorfahrzeuge durchgeführt wird."

Weitere Informationen finden Sie unter www.asv.llv.li.