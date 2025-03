Fürstentum Liechtenstein

Cybersicherheit auf der Agenda des informellen Treffens der EU-Verkehrsministerinnen und -minister in Warschau

Vaduz (ots)

Auf Einladung des polnischen Verkehrsministers nahm Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter am 17. und 18. März 2025 am informellen Treffen der EU-Verkehrsministerinnen und -minister in Warschau teil. Im Rahmen des zweitägigen Treffens tauschten sich Ministerinnen und Minister sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehreren europäischen Ländern mit den zuständigen europäischen Behörden zu aktuellen Themen im Verkehrssektor aus.

Im Fokus der Arbeitssitzungen stand unter anderem die Frage, was es zur Stärkung der Cybersicherheit im Verkehrssektor braucht. Regierungsrätin Marok-Wachter unterstrich in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und des Informationsaustausches zwischen Behörden und der Privatwirtschaft. In diesem Kontext erwähnte sie auch, dass im Rahmen von neuen Regulierungen auch bestehende branchenspezifische Sicherheitsstandards, wie beispielsweise solche der Automobilbranche, berücksichtigt werden sollten.

Am Rande der Sitzungen tauschte sich Graziella Marok-Wachter mit den Delegationen verschiedener Länder, insbesondere denjenigen von Liechtensteins Nachbarstaaten und Norwegen, aus.