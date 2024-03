Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Der Frühling ist da: Startschuss für die Fahrradsaison

Vernier/Ostermundigen (ots)

Auch wenn der Neukaufboom etwas abgeebbt ist: Die Schweiz bleibt ein Veloland. Gerade schnelle E-Bikes sowie hochwertige Occasionen sind weiterhin gefragt. Auf der Onlineplattform TCS velocorner.ch stehen derzeit mehr als 45'000 neue und gebrauchte Fahrräder in sämtlichen Grössen und Kategorien zur Auswahl. In jedem Fall empfiehlt es sich, Vorkehrungen gegen Velodiebstahl zu treffen.

Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen beginnt wieder die Zeit für ausgedehnte Fahrradtouren. Ob als Freizeitaktivität, um die Natur zu geniessen oder als umweltfreundliches Verkehrsmittel im Alltag: in der Schweiz gibt es gemäss Velosuisse über sechs Millionen Fahrräder, und damit ist das Velo ein äusserst beliebtes Transportmittel.

Neukäufe rückläufig

Der Schweizer Fahrrad- und E-Bike-Markt durchlief in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung. Von 2007 bis 2019 schwankten die jährlichen Verkaufszahlen zwischen 315'000 und 363'000 Einheiten. Der Boom für neue Fahrräder während der Pandemie erlebte 2021 seinen Höhepunkt mit rund 500'000 Verkäufen. Nach einem leichten Rückgang 2022, liegen die Verkäufe im vergangenen Jahr nun mit knapp 400'000 Bikes noch etwa zehn Prozent über dem Niveau vor Pandemie.

Nachfrage nach guten Occasionen

TCS velocorner.ch verzeichnet einen enormen Zustrom von Nutzerinnen und Nutzern: Beim grössten Velomarktplatz der Schweiz bieten derzeit rund 450 Fachhändler und 10'000 verifizierte private Verkäufer mehr als 45'000 Zweiräder an. In den letzten 12 Monaten liefen über 150'000 Angebote über die Online-Plattform. Velocorner bietet einen Käufer- und Verkäuferschutz und garantiert dank bargeldlosem Bezahlen maximale Sicherheit und Transparenz. Fachhändler können mithilfe eines Bewertungstools den Wert eines Occasionsvelos ermitteln, um faire und marktgerechte Preise zu gewährleisten. Durch die Angebote hat TCS velocorner.ch einen guten Einblick in den Occasionsmarkt.

Velos und E-Bikes auch bei Dieben immer beliebter

Die Schattenseite für Besitzerinnen und Besitzer: Laut Bundesamt für Statistik wurden 2023 insgesamt 48'504 Fahrräder und Motorfahrräder mit Elektromotor gestohlen. Im Vorjahr gab es 41'566 Diebstähle, während es 2019 noch 37'463 waren. Besonders alarmierend ist der sprunghafte Anstieg der Diebstähle von Motorfahrrädern mit Elektromotor, von 4'423 im Jahr 2019 auf 14'153 im Jahr 2022, und auf 21'097 im letzten Jahr. Die Rückführungsquote gestohlener Fahrräder liegt bei nur fünf Prozent. Der TCS rät daher dringend, eine angemessene Sicherung zu verwenden und eine Diebstahlversicherung abzuschliessen.

TCS Ratgeber Velokauf

Die fünf goldenen Tipps vor dem Velokauf:

Verwendungszweck: Wofür? Auf welchem Terrain? Wie häufig? Was ist mir wichtig? Budget?

Recherchieren: Bei Fachhändlern Beratung und Angebote einholen, im Internet Vergleichsportale nutzen

Kosten und Nutzen: Was brauche ich wirklich? Was sind nützliche Zusatzoptionen und -ausstattungen?

Testfahrt: Vor dem Kauf das Fahrrad unbedingt testen und Grösse, Bremsverhalten, Elektroantrieb, Stabilität prüfen.

Kauf bei offiziellem Händler: Die Fachhändler bieten Beratung und garantieren Serviceleistungen. Auch Privatkäufe sind über TCS velocorner.ch dank Geldzurückgarantie sicher.

Was muss beim E-Bike-Occasionskauf beachtet werden?

Allgemeinen Zustand des Fahrrads prüfen: Rostansätze, Restschmutz, saubere Kette und Ritzel, Bremsbeläge, Reifenbelag, Kratzspuren

Zustand des Akkus durch eine ganze Akkuladung prüfen (durchschnittliche Lebensdauer etwa fünf bis sechs Jahre): Erfüllt der Akku die Anforderungen an die Reichweite? Sind für den Akku-Typ neue Ersatz-Akkus erhältlich?

Sind Ersatzteile noch lieferbar?

Testfahrt: Griffigkeit und Wirksamkeit der Bremsen prüfen; Akku entfernen und wieder einbauen, um die Kontakte zu kontrollieren; Beleuchtung auf Funktionstüchtigkeit prüfen.

Bei anfallenden Reparaturen oder Beanstandungen den Verkaufspreis verhandeln.

Vor dem Kauf bei einem Fachhändler oder bei TCS velocorner.ch einen Diagnosebericht anfordern. Dieser zeigt, wie oft der Akku geladen wurde und gibt Auskunft über den Zustand des Fahrrads.

Bei TCS velocorner.ch bezahlen TCS-Mitglieder 3% Verkaufskommission, Nicht-Mitglieder 6%.

Die TCS Veloversicherung beinhaltet Diebstahl- und Kaskoschutz sowie Pannenhilfe.