Fürstentum Liechtenstein

Bericht betreffend die Weiterführung von Radio Liechtenstein unter privater Trägerschaft

Vaduz (ots)

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Liechtensteins haben am 27. Oktober 2024 die Initiative der Demokraten pro Liechtenstein (DpL) zur Abschaffung des Liechtensteiner Rundfunkgesetzes (LRFG) angenommen. Damit muss Radio Liechtenstein als öffentlich-rechtlicher Rundfunksender bis Ende 2025 eingestellt werden. Die Nachwahlbefragung des Liechtenstein-Instituts hat ergeben, dass die Mehrheit der Bevölkerung trotzdem an einem Radio für Liechtenstein festhalten will und dass vor allem die hohen Landesbeiträge ein massgeblicher Grund für die Annahme der Volksinitiative waren.

Im Sinne der Medien- und Meinungsvielfalt hat die Regierung in ihrer Sitzung vom 5. November 2024 den Verwaltungsratspräsidenten von Radio Liechtenstein, Jürg Bachmann, beauftragt, Optionen und Modelle für die Weiterführung von Radio Liechtenstein unter privater Trägerschaft zu prüfen, hierfür Sondierungsgespräche mit möglichen Investoren und Partnern zu führen und bis zum 31. Dezember 2024 einen Bericht mit Empfehlungen zuhanden der Regierung zu erstellen.

Bericht liegt vor - Keine konkreten Interessenten

Der Bericht wurde von Jürg Bachmann eingereicht und wird aktuell vom zuständigen Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt geprüft. Als erstes Ergebnis lässt sich bereits festhalten, dass auch nach zahlreichen und gezielten Sondierungsgesprächen im In- und Ausland noch kein privater Interessent vorliegt, der Radio Liechtenstein übernehmen und weiterbetreiben will.

Basierend auf dem Expertenbericht werden das Ministerium und Radio Liechtenstein weitere Abklärungen zur möglichen Trägerschaft, zum "Service-Public"-Auftrag, zum Betrieb und zur Finanzierung sowie den notwendigen Massnahmen zur Überführung in eine neue Trägerschaft vornehmen. Das Ziel ist die Sicherstellung eines tagesaktuellen Mediums mit lokaler Präsenz, welches einen relevanten Beitrag zur Meinungsbildung in Liechtenstein leisten kann.