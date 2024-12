Fürstentum Liechtenstein

Neue Informationsplattform macht Umweltwissen für alle zugänglich

Vaduz (ots)

Die neue Informationsplattform www.unsere-umwelt.li des Amts für Umwelt bündelt faktenbasiertes Wissen über Umwelt und Nachhaltigkeit in Liechtenstein und ist in drei Bereiche gegliedert.

Im ersten Bereich steht der persönliche Alltag im Fokus. Hier wird darüber informiert, welche Auswirkungen die täglichen Entscheidungen in den Bereichen wie Wohnen, Ernährung, Mobilität und Bekleidung auf die Umwelt haben. Anhand konkreter Beispiele werden die Zusammenhänge verdeutlicht - etwa die Tatsache, dass bei einer einzigen Wäsche von Polyesterkleidung bis zu 700'000 Mikroplastikfasern freigesetzt werden können.

Der zweite Bereich widmet sich dem Engagement in Liechtenstein und bietet einen Überblick über bestehende Umweltinitiativen im Land. Hier finden sich gebündelte Informationen zu übergreifenden Themen wie Biodiversität, Umweltschutz, Energie und Klima.

Der dritte Bereich enthält eine Übersicht von Umweltakteuren in Liechtenstein und ermöglicht dadurch eine gezielte Vernetzung mit passenden Initiativen und Organisationen. Bereits vertreten sind namhafte Organisationen wie CIPRA, Holzkreislauf, supergut und aha.

Die Plattform befindet sich in kontinuierlicher Entwicklung. Für die nahe Zukunft ist die Integration mehrerer neuer Funktionen geplant. So wird ein umfassender Veranstaltungskalender entstehen, der sämtliche Umweltveranstaltungen im Land darstellt. Zudem wird eine detaillierte Übersicht über verfügbare Umwelt-Exkursionen in Liechtenstein erstellt, die sich sowohl an Schulen als auch an Privatpersonen richtet. Die Betreiber laden aktiv weitere Umweltakteure ein, Teil der Plattform zu werden.

Die neue Plattform bietet einen niederschwelligen Zugang zu Umweltthemen und richtet sich damit an Personen aller Altersgruppen und Interessenslagen. Sie vermittelt dabei eine zentrale Botschaft: Nachhaltigkeit lebt von der Vielfalt im Handeln, und jeder Mensch kann auf seine individuelle Weise einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten.