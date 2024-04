NEOWIZ Corporation

Intella X lanciert „Adventure": Traditionelles Spielen mit Web3-Belohnungen belohnen

Pangyo, Südkorea (ots/PRNewswire)

NEOWIZ, die südkoreanische Spieleschmiede, stellt mit Stolz „Adventure" vor, einen transformativen Service auf ihrer Web3-Spielplattform Intella X, der die Bühne für einen der am meisten erwarteten und erwarteten Token-Airdrops des Jahres 2024 bereitet. Das neue Plattform-Feature stellt einen bedeutenden Schritt in der Überbrückung der Kluft zwischen den traditionellen Spielern und der innovativen Landschaft der Web3-Technologie dar.

„Adventure" wurde mit Blick auf die vielfältige Gaming-Community entwickelt und bietet eine einzigartige Mischung aus Gameplay, Zusammenarbeit und Belohnungen, die es den Spielern ermöglicht, in verschiedenen Genres Punkte zu sammeln und diese in die Intella X-eigenen IX-Token umzuwandeln. Dieser innovative Ansatz erweitert die Spiellandschaft, die sowohl erfahrene als auch neue Web3-Spieler anspricht, und führt „Crew" ein, ein dynamisches Gildensystem, das Teamwork und Gemeinschaft innerhalb des Intella X-Ökosystems fördert.

Im Laufe des „Adventures" können die Spieler in eine große Auswahl an Spielgenres eintauchen, von rundenbasierter Strategie über Sport bis hin zu FPS, , die jeweils einzigartige Möglichkeiten zum Sammeln von Punkten bieten.

Mit der jüngsten Errungenschaft startete Intella X stolz sein erstes NFT PFP-Projekt, E.R.C.C (Early Retired Cats Club), inspiriert von NEOWIZ' gefeiertem Spiel Cats & Soup, das weltweit über 50 Millionen Downloads verzeichnet. Die E.R.C.C.-Kollektion ist schnell zu einer der besten Kollektionen auf führenden NFT-Marktplätzen wie OpenSea und Blur aufgestiegen, was die überzeugende digitale Attraktivität von Intella X unterstreicht.

Um sich auf das Abenteuer vorzubereiten, hat Intella X auch zwei bahnbrechende Dienste eingeführt, die es den Nutzern ermöglichen, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem sie durch verschiedene soziale, On-Chain- und Off-Chain-Aktivitäten Punkte sammeln und so den Weg für das große Debüt der Plattform im Jahr 2024 ebnen.

Ein Sprecher von Intella X erklärte: „Mit der Enthüllung von ‚Adventure' laden wir alle Spieler ein, mit uns die traditionellen Grenzen von Spiel, Belohnung und Gemeinschaft zu überschreiten. Wir wagen uns nicht nur an den technologischen Fortschritt heran, sondern führen eine Bewegung in Richtung einer Zukunft an, in der jede Errungenschaft im Spiel einen greifbaren, realen Wert hat und die Kernprinzipien des Web3 verkörpert."

Informationen zu NEOWIZ

NEOWIZ (KOSDAQ:095660) wurde 1997 gegründet und gilt als Pionier und eines der führenden Spieleunternehmen Koreas. Das Unternehmen hat erfolgreich eine breite Palette von PC- und Handyspielen veröffentlicht sowie äußerst erfolgreiche Titel wie Lies of P, FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377319/IXA_OPEN_PR__1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/intella-x-lanciert-adventure-traditionelles-spielen-mit-web3-belohnungen-belohnen-302106987.html