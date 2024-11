Fürstentum Liechtenstein

Jahrestreffen mit der Schweizerischen Nationalbank

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 28. November 2024, trafen sich die Delegation aus Liechtenstein unter Leitung von Regierungschef und Finanzminister Daniel Risch mit der Delegation der Schweizerischen Nationalbank (SNB) unter Leitung des neuen SNB-Präsidenten Martin Schlegel. Von Seiten der SNB nahmen neben dem Präsidenten das Stellvertretende Direktoriumsmitglied Rosmarie Schlup und Direktor und Leiter Recht Martin Plenio am jährlichen Austausch teil. Daniel Risch reiste mit Simon Biedermann, Generalsekretär des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen, und Martin Gächter, Vertreter der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, nach Zürich.

Im Arbeitsgespräch wurde der Fokus auf die Wirtschaftslage in Liechtenstein und der Schweiz sowie auf die Geldpolitik der SNB gelegt. Dabei wurde das herausfordernde Umfeld und ebenso die bemerkenswerte Resilienz besprochen, welche die beiden Länder auszeichnen - auch dank des um- und weitsichtigen Handelns der SNB. Ebenfalls thematisiert wurde der Beitritt Liechtensteins zum Internationalen Währungsfonds (IWF) früher in diesem Jahr, wo Liechtenstein der schweizerischen Stimmrechtsgruppe beigetreten ist und die SNB auch als Hinterlegungsstelle für Liechtenstein eine zentrale Rolle einnimmt.

Ein regelmässiger Austausch zwischen den Direktionsmitgliedern der Nationalbank und den Liechtensteinischen Behörden ist von grosser Wichtigkeit. "Die partnerschaftlichen und vertrauensvollen Gespräche, die wir am Donnerstag in Zürich geführt haben, sind für mich Beleg für die Wertschätzung, die dieser Beziehungspflege von beiden Seiten entgegengebracht wird", so Regierungschef Daniel Risch.

Der Austausch im nächsten Jahr wird in Vaduz stattfinden.