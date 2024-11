Fürstentum Liechtenstein

Vier neue Mitglieder im Stiftungsrat Kunstmuseum Liechtenstein

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. November 2024, hat die Regierung mit Märten Geiger, Ernst Risch, Flurina Seger und Caroline Voigt vier neue Mitglieder in den Stiftungsrat Kunstmuseum Liechtenstein bestellt. Sie ersetzen Claudia Fritsche, Michael Oberhuber, Barbara Schneider und Roland Seger für die kommende vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028 andauernde Mandatsperiode. Zudem hat die Regierung das bisherige Mitglied Rita Kieber-Beck für eine zweite, ebenfalls am 1. Januar 2025 beginnende Amtsperiode wiederbestellt. Komplettiert wird das Gremium durch die bisherigen Mitglieder Marion Matt (Präsidentin) und Thomas Büchel.

Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern und dem wiederbestellten Mitglied für die Bereitschaft, im Stiftungsrat Kunstmuseum Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für die geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.