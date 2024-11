Volksabstimmung vom Sonntag, 1. Dezember 2024: Resultate im Landeskanal und im Internet

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 19. November 2024 Barbara Frommelt aus Triesen für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028 in den Stiftungsrat der Familienhilfe Liechtenstein bestellt. Sie folgt auf Markus Büchel, dessen Mandat am 31. Dezember 2024 ausläuft. Als Präsidentin fungiert weiterhin Ingrid Frommelt. Weitere ...

