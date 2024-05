OverIT

OverIT bringt das neue Produkt NextGen Geo auf den Markt, um den gesamten Lebenszyklus von linearen Anlagen zu modernisieren

Boston (ots/PRNewswire)

Das führende Unternehmen für FSM-Software erweitert sein Produktportfolio, indem es seine bestehenden Angebote für den Außendienst und die Zusammenarbeit im Außendienst um Geodatenfunktionen ergänzt.

In der heutigen schnelllebigen Welt ist die Verwaltung von linearen Vermögenswerten wichtiger als je zuvor. Von Versorgungsunternehmen bis hin zur Telekommunikation ist der effiziente Betrieb linearer Anlagen das Rückgrat zahlreicher Branchen und hat erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben ganzer Gemeinschaften.

NextGen Geo stellt einen entscheidenden Fortschritt für Unternehmen dar, die lineare Assets verwalten, und erfüllt die sich entwickelnden Bedürfnisse von Kunden, die über die reine Kartierung hinausgehen. Die Vision von OverIT basiert auf der Bereitstellung des kompletten Lebenszyklusmanagements von Geodaten zur Verwaltung von unternehmenskritischen Operationen.

NextGen Geo adressiert komplexe Anwendungsfälle, die sich als wesentlich für die Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Servicebereitstellung erweisen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung kann OverIT GIS-Lösungen für alle geschäftskritischen Anwendungsfälle anbieten. Ob es sich um Netzwerkdesign, Echtzeitverfolgung von „as-built vs. as-designed" oder Notfallmanagement handelt – OverIT hilft Unternehmen, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig eine hohe Datenqualität zu gewährleisten.

Außerdem sind die Kunden häufig auf mehrere unterschiedliche GIS-Systeme angewiesen. Als Antwort auf diese Herausforderung bietet OverIT eine einheitliche SaaS-Lösung an, die den Zugriff auf aktualisierte GIS-Daten in allen Systemen über eine einzige Glasscheibe ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Informationen „jederzeit und überall" zugänglich sind.

„Wir sind auf dem Weg, der vertrauenswürdige digitale Partner für geschäftskritische Abläufe in den Bereichen Energie und Versorgung, Öl und Gas, Telekommunikation und Transport zu werden", sagt Paolo Bergamo, Geschäftsführer von OverIT. „Die Veröffentlichung von NextGen Geo erweitert unser Angebot an Lösungen in diese Richtung. Es hilft Unternehmen, die Qualität komplexer Netzwerkdaten hoch zu halten und sie abteilungsübergreifend verfügbar zu machen. Darüber hinaus bietet dieses neue Produkt Unternehmen wichtige Einblicke in das Netzwerk und unterstützt die Entscheidungsfindung in komplexen Szenarien. NextGen Geo modernisiert den gesamten Lebenszyklus linearer Anlagen!"

Weitere Informationen zu OverIT finden Sie unter https://www.overit.ai.

Informationen zu OverIT

OverIT, unterstützt von Bain Capital und NB Renaissance, ist ein multinationales Unternehmen mit über 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Field Service Management Software. Das Unternehmen wird von weltweit führenden Beratungs- und Consulting-Unternehmen aufgrund seines Produktangebots und seiner fundierten Branchenkenntnisse als führender Anbieter in den Bereichen FSM und AR anerkannt. OverIT hat über 300 Kunden in mehr als 30 Ländern.

andrea.bardini@overit.ai