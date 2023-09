Huawei

Fashion Forward: HUAWEI präsentiert neue Wearable-Strategie und spannende Produkte in Barcelona

Barcelona (ots/PRNewswire)

Auf dem Launch Event in Barcelona hat HUAWEI mit „Fashion Forward" wegweisende Meilensteine in der Wearables-Branche gelauncht, die die Integration von Spitzentechnologie und intelligenten Gesundheitsfunktionen im völlig neuen Design auf das nächste Level heben.

HUAWEI hat eine Reihe spannender, neuer Produkte eingeführt, darunter auch die neue HUAWEI WATCH GT 4 Serie und eine besondere Edition der HUAWEI WATCH Ultimate, sowie seine wegweisende Wearable-Strategie vorgestellt. Dabei erläuterte das Unternehmen seine Vision „Fashion Forward", die durch Integration von Spitzentechnologie und intelligenten Gesundheitsfunktionen in ein klassisches, modisches Design neue Maßstäbe in der Wearables-Branche setzt. Zudem präsentierte HUAWEI auch neue Audio-Produkte mit den High-Fidelity True-Wireless-Kopfhörern HUAWEI FreeBuds Pro 3 sowie den stylischen HUAWEI Eyewear II Smart Glasses. Vorgestellt wurden auch die brandneuen HUAWEI MatePad Tablets mit PaperMatte-Upgrades.

Fashion Forward: HUAWEIs Vision der Verbindung von Design, Gesundheit und Fitness

Mit der Designphilosophie „Fashion-Forward" ist HUAWEI bestrebt, Wearables neu zu denken und hochfunktionale Technologien in zeitlose Ästhetik zu integrieren, die von der Designsprache modischer Uhrenklassiker inspiriert sind. HUAWEI möchte Nutzer:innen zahlreiche Möglichkeiten schaffen, ihre Gesundheit nicht nur präzise zu messen, sondern auch verständlich auszuwerten und Empfehlungen zu bieten. Damit werden intelligente Gesundheits- und Fitnessfunktionen direkt am Handgelenk nutzbar, ohne modische Kompromisse eingehen zu müssen.

Das markiert einen weiteren Meilenstein im Wearable-Business von HUAWEI. In den vergangenen zehn Jahren entstand ein umfangreiches Produktportfolio, das sich bis heute durch innovative Technologien, einzigartige Ästhetik, erstklassige Handwerkskunst und ein kollaboratives Geschäftsmodell auszeichnet. Seit der Einführung der HUAWEI WATCH im Jahr 2015 als erste kreisförmige Smartwatch im Portfolio von HUAWEI Wearables hat das Unternehmen die gelegten Grundsteine weiterentwickelt, unter anderem auch mit dem Einsatz verschiedener, hochwertiger Materialien. In der vergangenen Dekade hat HUAWEI dabei eine große Varianz verschiedener Premiummaterialien verbaut, von Legierungen auf Zirkoniumsbasis bis zu Luft- und Raumfahrt-klassifiziertem Titan. Im Laufe der Jahre ist auch eine Vielzahl an Watch-Armbändern und Watchfaces hinzugekommen, aus denen Träger:innen ihre ganz individuellen, personalisierten Optionen zusammenstellen können.

Im Bereich Gesundheits- und Fitnessmanagement hat HUAWEI in den vergangenen Jahren erheblich in die Forschung und Entwicklung investiert, um die Präzision der Parametermessungen zu erhöhen und neue Funktionalitäten einzuführen. Nutzer:innen haben mit HUAWEI Health dank eines selbstständigen, detaillierten Monitorings ihre Gesundheit stets im Blick. Durch smarte Trainingsprogramme und intelligentes Tracking unterstützen die Wearables dabei, auch in Sachen Fitness erste Schritte zu wagen oder neue Höchstleistungen zielsicher anzuvisieren. Mit den verschiedenen Sport- und Fitnessanwendungen und dem noch präziseren HUAWEI TruSeenTM hat HUAWEI bereits in den vergangenen Jahren neue Maßstäbe gesetzt.

Eine Reihe neuer Produkte: Die HUAWEI WATCH GT 4-Serie, die HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition und die HUAWEI FreeBuds Pro 3 debütieren im Sinne von „Fashion Forward"

Die HUAWEI WATCH GT 4-Serie ist die neueste Generation der WATCH GT-Flaggschiff-Serie, die ein herausstechendes, elegantes Design mit leistungsstarken Gesundheits- und Fitnessfunktionen verbindet. Mit der oktagonalen Form der 46 mm Version und dem schmucken Gehäuse der 41 mm Version macht HUAWEI einen großen Schritt in Richtung Fashion Wearables. Darüber hinaus wird fit und aktiv bleiben mit der Serie durch die optimierten Aktivitätsringe, die brandneue Stay Fit App und ein verbessertes GNSS-Tracking noch einfacher. Mit HUAWEI TruSeen™ 5.5+ an Board lassen sich Gesundheitsparameter noch verlässlicher messen.

Die HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition bringt HUAWEIs Handwerkskunst und Designsprache mit opulentem Luxus auf ein neues Level. Die glänzenden Details sprechen für sich: Mit einer eleganten Lünette und einer speziellen Krone mit trapezförmigen 3D-Mustern, die im Diamantschliffverfahren eingraviert wurden, verkörpert die Smartwach die Spitze bisher bekannter Wearables und punktet mit echtem Goldanteil, der durch ein spezielles Verfahren eingebettet wird. Das goldfarbene PVD-Titanarmband mit verstellbarem Schmetterlingsverschluss rundet den edlen Look ab.

Die HUAWEI FreeBuds Pro 3 vereinen eine fließende Designästhetik mit erstklassiger Audiotechnologie für ein einzigartiges Klangerlebnis. Die FreeBuds Pro 3 verfügen über ein einteiliges, glattes Gehäuse aus nano-verarbeitetem Glas, einen ultraleisen Doppeltreiber für klare Höhen und dröhnende Bässe sowie einen verbesserten Triple Adaptive EQ für authentische Klangqualität.

Darüber hinaus wurde auf dem Launch Event die brandneue HUAWEI Eyewear II, eine Audio-Brille, die einen stylischen Look mit überzeugender Audioqualität vereint, sowie die HUAWEI PaperMatte-Tablets vorgestellt, die ein haptisches und papierähnliches Bildschirm-Erlebnis bieten.

Design-Ikonen treffen auf Fitness-Ikonen: Mo Farah und Pamela Reif

Pamela Reif, internationale Mode- und Fitness-Ikone, und der olympische, Welt- und Europa-Goldmedaillengewinner Sir Mo Farah traten beide als neu ernannte Produktbotschafter von HUAWEI für Wearables auf. Beide verwenden die Wearables in ihrem Alltag und nutzen die smarten Funktionen der HUAWEI WATCH GT 4-Serie und die HUAWEI WATCH Ultimate, um ihre Trainingseffizienz zu steigern, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden besser zu verstehen und dabei auch Mode-Statements zu setzen.

Pamela Reif sagte: „Es ist unglaublich, dass sowohl Huawei als auch ich zur gleichen Zeit unseren Werdegang im Bereich Fitness begonnen haben. In den zehn Jahren, in denen ich eine Fitnessliebhaberin bin, hat die Technologie eine enorm wichtige Rolle dabei gespielt, Menschen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen. Huawei steht an der Spitze dieser Innovation, tut dies jedoch auf eine wirklich coole Art und Weise. Was ich an Huaweis Wearable-Strategie am meisten liebe, ist, dass die Geräte nicht wie Smartwatches aussehen! Sie sind wirklich schöne Modeaccessoires und bieten gleichzeitig sportliche Vorteile."

Gemeinsam mit Pamela Reif hat HUAWEI eine Reihe von Fitness-Trainingsprogrammen entwickelt, die exklusiv über die HUAWEI HEALTH App verfügbar sein werden. Dazu gehören einige der bekanntesten Workouts von Pamela Reif, die speziell auf die persönlichen Höchstleistungen der Trainierenden zugeschnitten sind, um das Beste aus den Fitness- und Gesundheitsfunktionen ihrer Smartwatches herauszuholen.

Bei der Vorstellung von „Fashion Forward" sagte Mo Farah: „Seit vielen Jahren bin ich stolz darauf, Huawei-Wearables zu verwenden, um meine Aktivitäts- und Gesundheitsdaten mit Präzision und Genauigkeit zu verfolgen. Die Erkenntnisse, die mein Trainerteam und ich aus den Watches gewinnen konnten, erwiesen sich als unschätzbar wertvoll, da ich auf höchstem Niveau antrat. Jetzt, wo ich meine Laufschuhe an den Nagel gehängt habe – zumindest beruflich – freue ich mich darauf, das Leben ein bisschen mehr zu genießen, in der Stadt unterwegs zu sein. Hier glänzen die Watches von Huawei wirklich. Sie sehen so gut aus, wie sie funktionieren."

Weitere Informationen

Die HUAWEI WATCH GT 4 Serie wird ab dem 14. September 2023 in Deutschland ab 249 € (UVP) im Handel sein. Weitere Informationen dazu finden Sie im HUAWEI Online Store oder im HUAWEI Flagship Store Berlin Kurfürstendamm.

Weitere Informationen zum deutschen Launch der HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition und der HUAWEI FreeBuds Pro 3 werden bald bekannt gegeben.

Über die HUAWEI Consumer Business Group

HUAWEI ist ein weltweit führender Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen (ITK). Die Produkte und Dienstleistungen von HUAWEI sind in mehr als 170 Ländern erhältlich. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt HUAWEI-Technologie. HUAWEI betreibt aktuell 14 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen unter anderem in Deutschland, Schweden, Indien und China. Die HUAWEI Consumer BG ist einer der drei Geschäftsbereiche von HUAWEI und umfasst Smartphones, Audio, PCs und Tablets, Wearables sowie Cloud-Dienste. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbraucher:innen überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

