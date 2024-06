COSMETIC VALLEY

Die internationale Messe COSMETIC 360 feiert 10 Jahre kosmetische Innovation am 16. und 17. Oktober 2024 in Paris

Paris (ots/PRNewswire)

Diese außergewöhnliche 10. Ausgabe wird das Thema Langlebigkeit-Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.

Die internationale Fachmesse COSMETIC 360, der weltweit einzigartige Treffpunkt für Innovationen und Trends in der Parfüm- und Kosmetikbranche, findet am 16. und 17. Oktober 2024 im prestigeträchtigen Carrousel du Louvre in Paris statt.

Von COSMETIC VALLEY, dem weltweit führenden Netzwerk für Parfümerie und Kosmetik und seit 30 Jahren Koordinator der französischen Branche, organisiert, werden sich bei dieser 10. Ausgabe 250 Aussteller und mehr als 5000 internationale Entscheidungsträger aus 70 Ländern einfinden und über die aktuellen Innovationen in der Branche austauschen. Das Thema Langlebigkeit und Nachhaltigkeit wird bei diesem Jubiläum im Vordergrund stehen.

Und anlässlich des 10-jährigen Bestehens in diesem Olympiajahr wird COSMETIC 360 die COSMETOPIADS*, den ersten internationalen Wettbewerb für kosmetische Spitzenleistungen, veranstalten.

https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/64ec7240c6908003c5d8c741/website/assets-folder64edf41b1d34430734313bd7/FilmCOSMETIC360_912c133a-6d80-4bd8-b1d7-d9a3766ff48c.mp4

LANGLEBIGKEIT-NACHHALTIGKEIT IM ZENTRUM DER KOSMETISCHEN INNOVATION

Das Thema Langlebigkeit-Nachhaltigkeit in der Kosmetik umfasst alle Innovationen, die dazu beitragen, die Auswirkungen des Alters auf die Haut zu verzögern oder sogar umzukehren, aber auch den Lebenszyklus von Produkten und Anlagen zu verlängern, um die Auswirkungen der Parfüm- und Kosmetikindustrie auf Mensch und Umwelt zu abzuschwächen.

Durch die Erforschung der inspirierenden Ressourcen der Zellregeneration und Anti-Seneszenz, des Proteoms, der Genomik oder der Epigenetik, um die Wirkungsmechanismen der Inhaltsstoffe besser zu verstehen, konzentriert sich die Langlebigkeits-Kosmetik heute auch darauf, die Schönheit der Haut sowie das körperliche und geistige Wohlbefinden zu optimieren.

Dieser Begriff der Langlebigkeit gilt auch für alle Berufe, die zur Herstellung eines Kosmetikprodukts oder Parfüms beitragen, indem sie umweltfreundliche Praktiken wie Ressourcenschonung, umweltgerechte Produktgestaltung, Haltbarkeit der Materialien für Verpackungen oder vorausschauende Wartung der Anlagen einbeziehen.

Der Grund, warum sich Nachhaltigkeit als wesentlicher Pfeiler der Langlebigkeitskosmetik etabliert hat, ist, dass sie einen bewussteren und ganzheitlicheren Umgang mit Produkten fördert und Innovationen in all ihren Dimensionen vorantreibt.

Dieses spannende Thema, das den schlagkräftigsten Lösungen im Bereich Langlebigkeit-Nachhaltigkeit gewidmet ist, wird in den großen, unumgänglichen Terminen der Messe (Konferenzen, Awards) und in allen seinen Animationsbereichen (Tech Corner des CNRS, Start-up Zone, Challenges Innovation...) zum Leben erweckt.

DAS EREIGNIS 2024: DIE COSMETOPIADS, DER WETTBEWERB FÜR KOSMETISCHE SPITZENLEISTUNGEN

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens und in diesem Olympiajahr mit Frankreich (Paris) als Gastgeber organisiert COSMETIC 360 ausnahmsweise einen internationalen Wettbewerb der Spitzenleistungen der größten Kosmetikgebiete.

Jedes der teilnehmenden Gebiete wird seine Farben verteidigen, indem es sein kosmetisches Ökosystem, das den Unternehmen Innovationen ermöglicht, anhand von vier Themenbereichen ins Rampenlicht rückt: Aus- und Weiterbildung, öffentliche Forschung, lokale Initiativen und Know-how. Pavillons bieten den Besuchern die Möglichkeit, hervorragende Innovationen aus der ganzen Welt zu entdecken.

Zu den Highlights der COSMETOPIADS, in einem Geist der Exzellenz, des Respekts und der Freundschaft gehören:

Eine große Eröffnungszeremonie,

Die Entdeckung von kosmetischen Ökosystemen aus der ganzen Welt,

Und eine Zeremonie zur Verleihung der Medaillen für hervorragende Leistungen in der Kosmetikbranche.

DIE 10. AUSGABE VON COSMETIC 360 VERSPRICHT SCHON JETZT, AUSSERGEWÖHNLICH ZU WERDEN:

- 250 Aussteller, darunter 40 Start-ups

- Mehr als 5000 internationale Entscheidungsträger erwartet

- 70 Länder vertreten

- 6 Animationszonen

- 5 Innovations-Challenges

- Ein neuartiges Programm mit zukunftsweisenden Konferenzen

- 7 COSMETIC 360 Awards verliehen

«Im Jahr 2024 feiert COSMETIC 360 seinen 10. Geburtstag! Unsere Messe ist in einem Land entstanden, das als Wiege der Parfüm- und Kosmetikinnovation gilt, und hat sich als originelles und avantgardistisches Highlight auf globaler Ebene etabliert. », betont Franckie Béchereau, Direktorin von COSMETIC 360.

« Wir feiern diese zehn Jahre mit einer Ausgabe der COSMETIC 360, die internationaler ist als je zuvor. Die kosmetischen Ökosysteme auf der ganzen Welt sind Innovationskonzentrate, die durch die derzeitigen starken ökologischen, technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen angetrieben werden. Und das Thema Langlebigkeit-Nachhaltigkeit in diesem Jahr 2024 verkörpert perfekt die zukünftige Ära der Kosmetik. », schließt Christophe Masson, Generaldirektor von COSMETIC VALLEY.

Hier erfahren Sie mehr zur COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en/

Hier erfahren Sie mehr zum Veranstalter der Messe COSMETIC VALLEY: https://www.cosmetic-valley.com/

Pressekontakt: PPR Agency – cosmetic360@pprww.com

*Die COSMETOPIADS sind kosmetische Spiele. Dieses außergewöhnliche Event wird anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der COSMETIC 360 im Jahr der Olympischen Spiele in Paris veranstaltet.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2428898/COSMETIC_360.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2428895/COSMETIC_360_10TH_EDITION_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-internationale-messe-cosmetic-360-feiert-10-jahre-kosmetische-innovation-am-16-und-17-oktober-2024-in-paris-302162498.html