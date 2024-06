Citizen Science: Aufruf um Mitwirkung der Bevölkerung zur Erforschung von Hirschkäfer und Alpenbock

Vaduz (ots) - Am Dienstag, 11. Juni 2024, trafen sich Regierungschef Daniel Risch und Bundespräsidentin Viola Amherd zu einem bilateralen Gespräch in Bern. Themen waren die Sicherheitslage in Europa, der Stand der Vorbereitungen des Ukraine-Friedensgipfels auf dem Bürgenstock und die aktuellen Herausforderungen ...

