Fürstentum Liechtenstein

Treffen von Regierungschef Daniel Risch mit Bundespräsidentin Viola Amherd und Austausch mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Schweiz im Rahmen des Liechtenstein Empfangs in Bern

Vaduz (ots)

Am Dienstag, 11. Juni 2024, trafen sich Regierungschef Daniel Risch und Bundespräsidentin Viola Amherd zu einem bilateralen Gespräch in Bern. Themen waren die Sicherheitslage in Europa, der Stand der Vorbereitungen des Ukraine-Friedensgipfels auf dem Bürgenstock und die aktuellen Herausforderungen sowie die gute Zusammenarbeit der beiden Länder im Bereich der Cyber-Sicherheit.

Am Abend begrüssten Regierungschef Daniel Risch und Regierungsrätin Graziella Marok- Wachter an der Liechtensteinischen Botschaft Bern Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertretern aus der Bundesverwaltung zum traditionellen Empfang. Dieser jährlich stattfindende Anlass dient der Beziehungspflege und bietet die Gelegenheit für persönliche Kontakte, welche die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Behörden und Politik der Nachbarstaaten Liechtenstein und Schweiz bilden.

Regierungschef Risch ging in seiner Ansprache auf das 2024 gefeierte 100-Jahr-Jubiläum der Einführung des Schweizer Frankens in Liechtenstein, auf die geplante Mitgliedschaft Liechtensteins im IWF wie auch auf die Erfolge und Herausforderungen des jüngst abgelaufenen Vorsitzes Liechtensteins im Ministerkomitee des Europarats ein. Regierungsrätin Marok-Wachter unterstrich die gute Zusammenarbeit der zwei Länder in den Bereichen Verkehr und Raumplanung und zeigte dies am Beispiel des Projekts zur flexiblen Nutzung der Mittelspur der Rheinbrücke Vaduz-Sevelen auf, welches von den zuständigen Amtsstellen aus beiden Ländern gemeinsam bearbeitet wird. Sie ging des Weiteren auf die enge Zusammenarbeit zwischen den Fachämtern Liechtensteins und der Schweiz im Justizbereich ein.

Die beiden Regierungsmitglieder wurden von ihren Generalsekretären sowie Amtsleiterinnen und Amtsleitern, die in ihrer täglichen Arbeit regelmässig im Austausch mit ihren Schweizer Pendants sind, begleitet. Ebenfalls am Anlass teilgenommen haben liechtensteinische Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter.

Zudem nutzten die beiden Regierungsmitglieder den Nachmittag um sich im Swiss Bike Park mit Thomas Binggeli, Gründer der Fahrradmarken Thömus, Stromer und Twinner, über die Trends und Zukunftsthemen im Bereich Mobilität zu unterhalten.