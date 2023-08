Shanghai Electric

Führungskräfte von Shanghai Electric besuchen Siemens in Deutschland, um eine neue ökologische, CO2-arme Zusammenarbeit zu fördern

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die Vorstandsvorsitzende von Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), Frau Leng Weiqing besuchte kürzlich Deutschland, um vom 25. bis 27. Juli Gespräche mit Christian Bruch, President, Chief Executive Officer und Chief Sustainability Officer der Siemens Energy AG zu führen. Dadurch sollen die Industriepartnerschaft und gemeinsame Innovationen weiter vertieft und die Transformation und Entwicklung von kohlenstoffarmer und hochwertiger Energie gefördert werden. Das Treffen fand vier Monate nach dem Besuch von Christian Bruch, President, Chief Executive Officer und Chief Sustainability Officer von Siemens Energy, in der Zentrale von Shanghai Electric statt.

Während des Treffens wurden die Entwicklungsstrategie und der Aufbau von Siemens Energy von Herrn Bruch prägnant vorgestellt. Er würdigte die Position von Siemens Energy als weltweit führendes Energietechnikunternehmen und renommierter Ausrüster. Herr Bruch hob die Position von Siemens Energy als weltweit führendes Energietechnologieunternehmen und renommierter Anbieter von Geräten hervor und verwies

auf die innovativen Kerntechnologien des Unternehmens, darunter die Wasserelektrolyse zur Wasserstofferzeugung, intelligente Stromnetze und Offshore-Booster-Stationen. Im Rahmen des weltweiten Trends zur kohlenstoffarmen Entwicklung birgt der Energiesektor ein erhebliches Potenzial. Siemens zeigte sich sehr optimistisch und betonte die Bedeutung des chinesischen Dual Carbon-Marktes. Als strategische Partner wollen Shanghai Electric und Siemens die Chancen der Zusammenarbeit und des Wandels nutzen und suchen gemeinsam nach neuen Wegen für eine praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Ziel ist es, die Förderung einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Energiewende voranzutreiben und damit ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft zu demonstrieren.

Frau Leng Weiqing drückte ihren aufrichtigen Dank an Siemens Energy aus und erklärte Folgendes: „Shanghai Electric betrachtet umweltfreundliche und kohlenstoffarme Energien als Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklung. Gemäß unserer neuen Strategie konzentrieren wir uns auf die vier großen neuen Energiebereiche Wind, Sonne, Energiespeicherung und Wasserstoff, während wir die Entwicklung umweltfreundlicher Energien und die kohlenstoffarme Transformation umfassend fördern. Im Bereich der umweltfreundlichen Technologie beschleunigt Shanghai Electric den Aufbau einer zentralen Wettbewerbsfähigkeit durch offene Zusammenarbeit und Synergien. Als strategischer Partner, der sich seit fast 30 Jahren kooperativ zeigt, hoffen wir, die technische Zusammenarbeit und den Austausch von Talenten mit Siemens Energy weiter zu vertiefen, Kooperationsmodelle zu erneuern und zukunftsorientierte Entwicklungskonzepte, technologische Innovationen, Produktportfolios und Lösungen zu entwickeln. Wir wollen gemeinsam an einer neuen Energiezukunft arbeiten und uns gleichzeitig für die Verwirklichung einer vollständig entkarbonisierten, nachhaltigen Zukunft für alle einsetzen."

Während des Besuchs in Deutschland besichtigten Frau Leng Weiqing und ihre Delegation ein Transformatorenwerk, eine PEM-Wasserstoffproduktionsfabrik, eine Gasturbinenfabrik und ein Innovationszentrum von Siemens Energy. Sie führten weitere freundschaftliche Gespräche mit Karim Amin, Executive Vice President und Mitglied des Siemens Energy Executive Committee, und erhielten wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Siemens-Energiebranche, in die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie in die effektive Produktionsorganisation und die Verwaltungsmodelle von Siemens.

Informationen zu Shanghai Electric

Die Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727), ein führender global vertretener Anbieter von umweltfreundlichen und intelligenten Systemlösungen nach Industriestandard, widmet sich der intelligenten Energieversorgung, der intelligenten Fertigung und der Integration von digitaler Intelligenz. Mit Schwerpunkt auf einer kohlenstoffarmen Entwicklung und der digitalen Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumstreiber wird Shanghai Electric eine führende Rolle beim Erreichen des Spitzenwerts der Kohlendioxidemissionen vor 2030 und bei der Erreichung der Kohlenstoffneutralität vor 2060, bei der Produktion von Geräten für neue Energien und bei der Lokalisierung von High-End-Geräten anstreben und dabei die grenzenlosen Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit globalen Partnern nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2166886/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrungskrafte-von-shanghai-electric-besuchen-siemens-in-deutschland-um-eine-neue-okologische-co2-arme-zusammenarbeit-zu-fordern-301890835.html