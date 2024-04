Tag gegen Lärm am 24. April 2024 - Ohren auf beim Planen: Laut ist out

Vaduz (ots) - Am Freitag, 26. April und Samstag, 27. April 2024 findet in Eschen der Gruppenführerkurs für Feuerwehrleute statt, welcher vom Kurskommandanten Emanuel Hasler geleitet wird. Den Teilnehmern aus den Betriebs- und Gemeindefeuerwehren des Landes werden an diesem Kurs die Verantwortung eines Gruppenführers und dessen Aufgaben näher gebracht. Neben dem Führen einer Gruppe im Einsatz gemäss Auftrag werden den Teilnehmern auch methodische Kompetenzen als ...

