Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

9 Städte + 2 in Niedersachsen, gemeinsames Auslandsmarketing seit 40 Jahren: Historische Städte - frische Ideen

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Braunschweig, Celle, Einbeck, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim und Wolfenbüttel feiern das 40-jährige Bestehen der Städtekooperation "9 Städte" auf der diesjährigen ITB. Das bedeutet 40 Jahre internationales Marketing für Niedersachsen.

40 Jahre "9 Städte", das heißt, der Besuch von mehr als 300 Reisemessen und Fachveranstaltungen, die Organisation von mehr als 400 Presse- und Bloggereisen sowie FAM-Tripps für Reiseveranstalter und die Veröffentlichung von nahezu 1.000 Artikeln, Advertorials und Blogbeiträgen. Die "9 Städte" verstehen sich als Botschafter Niedersachsens in der Welt. Hans Nolte, Sprecher der Marketing-Kooperation und Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH erläutert: "Wir haben verschiedene Zeitenwenden mitgemacht. Wichtig ist und war es für uns, immer aktuelle Trends aufzunehmen. So stehen gerade Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Fokus der Aktivitäten." Ein Beispiel dafür ist die auf KI-Basis in acht Sprachen übersetzte Website.

Gegründet wurde die Kooperation vor 40 Jahren, am 6. März 1984, während der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin unter dem Namen "The Wonderful Nine - Historic cities in Northern Germany". Die Zusammensetzung der Kooperation hat sich im Laufe der Jahre nur leicht geändert. Neu hinzugekommen sind die "+2", die Autostadt in Wolfsburg und der Hannover Airport als strategische Partner.

Auf der diesjährigen ITB präsentieren sich die "9 Städte + 2 in Niedersachsen" mit frischen Getränken aus ihren Städten auf dem Niedersachsenabend des Wirtschaftsministeriums. Verschiedene Aktionen sollen parallel auf das Jubiläum aufmerksam machen. So wird in den Social-Media-Kanälen der Kooperation im Rahmen eines Gewinnspiels dazu aufgefordert, die schönsten Motive aus den Städten zu posten.

Aktiv ist die Marketing-Kooperation "9 Städte + 2 in Niedersachsen" vor allem in Skandinavien, den Benelux-Ländern sowie in Österreich und in der Schweiz. Umfangreich sind die Marketingaktivitäten in den Zielmärkten, von der Präsentation auf Fachveranstaltungen, über die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, Veröffentlichungen in Reisemagazinen, bis zu Online- und Social-Media-Kampagnen.