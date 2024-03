Jasmin Collini Heidegger als Stiftungsratspräsidentin des Liechtensteinischen Landesmuseums bestätigt

Vaduz (ots) - In ihrer Sitzung vom Dienstag, 5. März 2024, hat die Regierung Ralf Jehle aus Schaan als Vorsitzenden des Stiftungsrats der Stiftung Kunstschule Liechtenstein wiederbestellt. Seine zweite Mandatsperiode beginnt am 18. März 2024 und endet am 17. März 2028. Neben Ralf Jehle setzt sich das Gremium aus den Mitgliedern Maria Fasel aus Gamprin, Sebastian ...

mehr