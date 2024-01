Stadtmuseum Aarau

Medien in der Krise: wie weiter? Talk und letzte Tage der Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit»

Medien in der Krise: wie weiter?

Talk über Journalismus und Demokratie im Stadtmuseum Aarau

Demokratie braucht guten Journalismus. Doch die Medien stecken in der Krise. Wie geht es weiter? Am 18. Januar diskutieren die Ressortleiterin Aargau West von CH Media, die Direktorin des Zentrums für Demokratie Aarau, ein FDP-Grossrat und ein Vertreter des Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft im Stadtmuseum Aarau.

Die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir und der Journalismus» läuft noch bis am 18. Februar und lässt Besucher:innen im Escape-Room oder im Schauarchiv des Ringier Bildarchivs praktisch erfahren wie Pressearbeit funktioniert(e). Ein Schreibwettbewerb lädt zur eigenen Recherche (Einsendeschluss 15. Januar, Preisverleihung 18. Februar).

18. Januar, 18.30 Uhr im Stadtmuseum Aarau

Talk: Medien in der Krise - wie weiter?

Informiert zu sein, die Fakten zu kennen, ist essentiell für uns. Zutreffende, vielfältige Informationen sind die Voraussetzung für die politischen und gesellschaftlichen Debatten und die Entscheidungsfindung der Bürger:innen. Die öffentliche Diskussion – ermöglicht, vermittelt, moderiert und befeuert durch den Journalismus – ist unverzichtbar für eine funktionierende Demokratie. Gleichzeitig brauchen wir Informationen, um unser Leben zu organisieren und uns in der Gesellschaft zu orientieren.

Traditionellerweise wurden diese Informationen von den Medien vermittelt, die man kannte und deren Glaubwürdigkeit eingeschätzt werden konnte. Mit Internet und Social Media hat sich das radikal verändert: die verfügbaren Informationen sind unüberschaubar geworden und ihre Herkunft und Glaubwürdigkeit ist oft ungewiss.

Es diskutieren:

Prof. Dr. Monika Waldis

Direktorin Zentrum für Demokratie Aarau

Dr. Linards Udris

Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich

Nadja Rohner

Ressortleiterin Aargau West CH Media

Yannick Berner

Aargauer Grossrat FDP

Moderation: Thomas Gull, Co-Kurator der Ausstellung

Der Talk findet im Zusammenhang mit der Wanderausstellung « Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir und der Journalismus» statt und wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Demokratie Aarau organisiert.

Schreibwettbewerb «Scoop!»

Recherchieren und eine eigene Geschichte publizieren! Als Scoop bezeichnet man im Journalismus einen Knüller, eine Exklusivgeschichte, die für Aufsehen sorgt und manchmal für einschneidende Veränderungen in Politik und Gesellschaft.

Mit dem journalistischen Wettbewerb Scoop! können Schreibtalente eigene journalistische Geschichte realisieren und einreichen. Es muss keine Exklusivgeschichte sein, aber ein gut gemachter Beitrag, den man gerne liest, hört oder sich anschaut. Willkommen sind spannende Texte, idealerweise mit Fotos, interessante Podcasts oder Videos. Die Beiträge werden von einer Jury bewertet und die Besten prämiert.

Es gibt zwei Kategorien. Eine für Jugendliche bis 20 Jahre und eine für Erwachsene.

Die Beiträge können sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch eingegeben werden. Alle weiteren Informationen finden Sie hier im Reglement des Wettbewerbs.

Einsendeschluss 15. Januar 2023

Preisverleihung des journalistischen Wettbewerbs mit Podiumsdiskussion zum Handwerk des Journalismus

Sonntag, 18. Februar 2024, 15 Uhr im Stadtmuseum Aarau

Highlights in Aarau

Pressebildarchiv zum selber stöbern:

Schauarchiv des Ringier Bildarchivs im Stadtmuseum Aarau

Frauenstimmrecht, Kopp-Affäre oder Jura-Proteste: Öffentliche Termine im Schauarchiv des Ringier Bildarchivs lassen das Publikum in die Welt der Pressebilder eintauchen: Ziehen Sie Handschuhe an, stöbern Sie selber im historischen Pressebildarchiv und erleben sie die unterschiedlichsten Fotomaterialien!

Sonntag, 21. Januar, 14.30 – 17 Uhr

Ausstellung bis 18. Februar im Stadtmuseum Aarau

«Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir und der Journalismus»

Fake News oder Fakten? Zentrum der Ausstellung «Auf der Suche nach Wahrheit» ist der Newsroom: In diesem Escape-Spiel recherchieren die Besucher:innen in der Rolle von Journalist:innen eine brisante Story. Reicht die Zeit, allen hinweisen nachzugehen, die Fakten zu prüfen und den Artikel zu veröffentlichen? Von der Schwarzenbach-Initiative, über den Fichenskandal bis zur Enthüllung der Panamapapers: Zehn prägende Schweizer Medienereignisse werden reflektiert. An einer weiteren Station erzählen gestandene Journalist:innen von ihrer Arbeit. Und «Burger Games», Medienquiz und Infothek – mit interaktiven Spielen kann sich das Publikum selbst testen und sein Medienwissen erweitern: Wer erkennt die Fake News? Und was rät der Profi zur Faktenprüfung?

