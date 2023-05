Pointbreak Events GmbH

Bierparadies auf dem Uetliberg

Am Samstag, 3. Juni, findet bereits zum sechsten Mal die beliebte Bierwanderung auf dem Uetliberg statt. Hier können die Teilnehmenden an verschiedenen Stationen entlang des Zürcher Hausberges eine Vielzahl Biere degustieren und dabei die Natur über den Dächern der Limmatstadt erleben.

Die alljährliche Uetliberger «Bierwanderig» erfreut sich grosser Beliebtheit und wird auch dieses Jahr wieder hunderte Bierliebhabende auf den Zürcher Ausflugsberg locken. Für das Organisationsteam unter der Leitung von Katy Evans, in Zusammenarbeit mit der Pointbreak Group, ist die Bierwanderig immer ein Highlight: «Es herrscht jedes Jahr wieder eine aussergewöhnliche Stimmung auf dem Berg. Viele der Teilnehmenden sind schon sozusagen Stammgäste und wandern bereits seit mehreren Jahren bei unserem Anlass mit.» so Katy Evans.

Das Konzept der Bierwanderung ist einfach, aber bewährt: Die Teilnehmenden wählen bei der Ticketbestellung eine der angebotenen Startzeiten und entscheiden sich für eine der beiden Startorten, entweder bei der Uetliberg Station oder auf der anderen Seite, in Adliswil direkt bei der Luftseilbahn Felsenegg. Am Tag der Bierwanderig erhalten alle Teilnehmer einen eigenen Bierhumpen, eine Stempelkarte für die Verkostung und ein Booklet mit der Wanderroute sowie Informationen zu den verschiedenen Biersorten. Die Degustation beginnt entlang eines gut ausgeschilderten Wanderwegs. Gegen einen Gutschein können die Teilnehmenden an den Bierstationen ihren Humpen mit den jeweiligen Biersorten füllen.

An den Zapfsäulen vertreten sind dieses Jahr Schweizer Brauereien, wie das Wädi-Brau-Huus, VALAISANNE oder Schützengarten. Als Premiere werden von der Huber Getränkehandlung AG auch einige Biere von ausserhalb der Schweizer Grenzen zum Degustieren bereitgestellt. Entlang der Wanderroute findet man auch nichtalkoholische Getränke und Foodstände für die Verpflegung. In der Gelateria vom Restaurant Hillz auf dem Uetliberg, wird es zur Feier der Wanderung auch ein Bier-Glacé mit dem Namen «Swiss Stout Chocolate» von Schützengarten zum Probieren geben. Die entspannte Wanderung kann individuell und in eigenem Tempo durchgeführt werden und dauert inklusive Degustations-Stopps etwa fünf bis sechs Stunden.

Weitere Informationen über den feuchtfröhlichen Anlass sind auf der Webseite oder auf dem Instagram-Kanal @bierwanderig_zurich zu finden. Die Tickets für die Bierwanderig können ausschliesslich online über eventfrog.ch erworben werden.

Hinweis für die Presse:

Du möchtest unseren Bierwanderigs-Tag redaktionell begleiten? Dann melde dich bei uns! Wir sind auf der Suche nach lokalen Medien, die unsere Bierwanderig dem Publikum näher bringt.

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75