Medienmitteilung: SAK Gruppe präsentiert positives Jahresergebnis 2022

Medienmitteilung | St.Gallen 5. Mai 2023

Bitte beachten Sie die Sperrfrist zur Publikation bis 5. Mai 2021, 17 Uhr

SAK Gruppe präsentiert

positives Jahresergebnis 2022

Heute fand die Generalversammlung 2023 der SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) statt. Die SAK Gruppe konnte mit ihren breit diversifizierten Geschäftsfeldern in den einzelnen Segmenten und dank dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden den Umsatz steigern und das operative Ergebnis (EBIT) über Vorjahresniveau abschliessen.

Im 2022 erwirtschaftete die SAK einen Umsatz in Höhe von CHF 427,94 Mio. Das betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) fiel mit CHF 62,27 Mio. höher aus als im Vorjahr – dies zeigt sich auch beim operativen Ergebnis (EBIT), welches die SAK mit CHF 22,79 Mio. verbuchte. Cornel Loser, CFO SAK, führt aus: «Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, welche zu einer Verknappung der Energie in den europäischen Märkten führten, kennzeichnen das Jahr 2022 in besonderem Masse. Nebst einer deutlichen Verschärfung der Energiepreise kam es in verschiedenen Produktbereichen zu Lieferengpässen und folglich zu erhöhten Materialpreisen in den globalen Märkten. Mit einer soliden Beschaffungsstrategie konnte die SAK ihre Energieversorgung sicherstellen und genug Material besorgen.»

Aktiver Beitrag zur Energiewende Ostschweiz

Mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Initiativen will die SAK ihren Beitrag zur Energiewende in der Ostschweiz weiter ausbauen. SAK CEO Stefano Garbin zu den Entwicklungen, welche im vergangenen Jahr angestossen wurden: «Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat gemeinsam mit der Geschäftsleitung Strategien und Massnahmen erarbeitet, welche die Umsetzung der Energiestrategie 2050 noch intensiver unterstützen werden. Das Segment Energielösungen wird mit ergänzenden und umfassenden Dienstleistungen mit hohem Kundenfokus ausgebaut. Das Ziel dabei ist, unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich im Feld der Dekarbonisierung über die gesamte Energiewertschöpfungskette hinweg begleiten zu können. Mit diesem Hintergrund gründeten wir im Herbst 2022 zusammen mit unserem Partner Heizplan AG die Tochterunternehmen SAK Heizplan Solar AG (SH Solar), mit welcher wir Ostschweizer Photovoltaikanlagen realisieren und stark in die Ausbildung von Fachkräften investieren

werden.»

Umfassende Lösungen fürs Leben und Wohnen im Alter

Mit der hauseigenen Innovationsabteilung entwickelte die SAK im vergangen Geschäftsjahr das neue Geschäftsfeld ‹Eldely Care›, welches künftig Lösungen und Services für Menschen im Alter anbietet und damit einen wesentlichen Beitrag zu einem selbstbestimmten Leben und Wohnen im Alter leistet. Mit diesem Schritt erweitert die SAK ihr digitales Produkt- und Dienstleistungsportfolio im Segment ICT und kann damit die Menschen in der Ostschweiz künftig mit Lösungen noch umfassender bedienen.

Wasserstoffproduktion Ostschweiz

Das Berichtsjahr war auch gespickt mit etlichen Projekt-Highlights. Seit der Inbetriebnahme im Herbst 2022 produziert unser Tochterunternehmen Wasserstoffproduktion Ostschweiz AG beim Wasserkraftwerk Kubel in St.Gallen CO2-neutralen Wasserstoff aus Wasserkraft. Das gemeinsam mit der Osterwalder Gruppe und SN Erneuerbare Energie AG gegründete Unternehmen produziert jährlich die Menge Wasserstoff, welche für den Betrieb von rund 40 Langstrecken-Lastwagen benötigt wird.

Wiederinbetriebnahme Kraftwerk Herrentöbeli

Im Sommer 2022 konnte unser Kraftwerk Herrentöbeli nach umfangreichen Sanierungsarbeiten

den Betrieb wiederaufnehmen. Damit verbunden starteten auch die Feldversuche am innovativen Bypass-System, welches wir zusammen mit der ETH Zürich zum bestmöglichen Schutz der Fische beim Passieren von Wasserkraftwerksanlagen entwickelten.

Umfassende IT-Dienstleistungen für KMU

Im Segment ICT konnten wir mit der Gründung der Tochterunternehmung Ascano Informatik AG unser Angebot weiter ausbauen. Geschäftskunden profitieren seither von umfassenden IT-Dienstleistungen entlang unserer gruppenweiten Wertschöpfungskette. Im vergangenen Jahr konkretisierte sich der Zweitstandort unseres Rechenzentrums Ostschweiz (RZO) in Gossau. Mit der neuen Redundanz auf Bankenniveau decken wir ein zentrales Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden ab.

Erneuerungswahlen und personelle Veränderungen im SAK Verwaltungsrat

Mit Andreas Frank geht ein geschätzter und erfahrener Verwaltungsrat in Pension. Wir danken Andreas Frank für sein Wirken und sein hohes Engagement für die ganze SAK Gruppe und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Mit Marcel Gamweger wurde an der Generalversammlung ein neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Alle bisherigen Verwaltungsräte und der Verwaltungsratspräsident Walter T. Vogel wurden für eine Dauer von drei Jahren wiedergewählt.

Der Konzernbericht 2022 und ergänzende Informationen sind unter sak.ch/konzernbericht abrufbar.

Ergänzende Auskünfte sowei Bild- und Videomaterial auf Anfrage.

