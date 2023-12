Fürstentum Liechtenstein

Snow-Camp: Schneesportlager für Jugendliche

Vaduz (ots)

Die Stabsstelle für Sport organisiert jährlich ein "Snow-Camp" für Jugendliche. Das diesjährige Lager wird in Malbun stattfinden. In der Sportferienwoche vom 12. bis 16. Februar 2024 können sportbegeisterte Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine abwechslungsreiche Woche erleben. Kompetente Leiterpersonen werden das Lager begleiten und ein vielseitiges Programm anbieten. Als Rahmenprogramm wird Eisklettern, ein Freestyle Nachmittag in einer Trampolinhalle, Schlitteln und vieles mehr angeboten. Im Vordergrund stehen Spass, Sport und das gemeinschaftliche Lagerleben. Der Sportunterricht findet in niveaugerechten Gruppen - kein Anfängerunterricht - statt. Dank der Liechtensteinischen Sportförderung ist das Snow-Camp sehr preiswert.

Weitere Infos und den Anmeldetalon finden Sie hier:

https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und tierhaltung/sport/jugendsportlager

Organisation und Anmeldung

Teilnehmer: In Liechtenstein wohnhafte Jugendliche 12 - 17 Jahren

Kosten: Fr. 250. - inkl. Unterkunft, Vollpension in Gruppenunterkünften,

geleiteter Schneesportunterricht und Ski-Billet.

Sportarten: Skifahren, Snowboarden (Hauptsportarten)

Rahmenprogramm: Schlitteln; Eislaufen, Langlaufen, Eisklettern (Ausgleichssportarten)

Voraussetzung: Freude am Schneesport und am Lagerleben.