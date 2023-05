Arab Palestinian Investment Company (APIC)

Die Generalversammlung der Arab Palestinian Investment Company (APIC) ratifiziert die Dividendenausschüttung an ihre Aktionäre in Höhe von 15,64 Millionen USD.

Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) hielt ihre ordentliche Generalversammlung am Montag, dem 8. Mai 2023, in Ramallah, Palästina, ab. An der Sitzung unter dem Vorsitz von Tarek Aggad, dem Vorsitzenden und CEO der APIC, nahmen Mitglieder des Vorstands der APIC, Vertreter des Ministeriums für Volkswirtschaft – Unternehmenskontrollstelle, diePalestine Capital Market Authority, der externe Rechnungsprüfer des Unternehmens, sein Rechtsberater und viele seiner Aktionäre teil.

Bei dieser Sitzung ratifizierte die Generalversammlung die Dividendenausschüttung in Höhe von 15,64 Millionen USD für eingetragene Aktionäre zum Stichtag des 7. Mai 2023, was rund 13,96 % des eingezahlten Kapitals von APIC von insgesamt 112 Millionen USD entspricht. 9,5 % wurden als Bardividenden in Höhe von 10,64Millionen USD ausgezahlt und rund 4,46 % in Form von fünf Millionen Bonusaktien. Dementsprechend wird das eingezahlte Kapital von APIC nach der Ausschüttung der Bonusaktien 117 Millionen USD erreichen.

In seinen Bemerkungen auf dem Treffen erläuterte Aggad die beispiellosen regionalen und globalen wirtschaftlichen Herausforderungen, denen APIC im Jahr 2022 und bis heute gegenübersteht, einschließlich einer Inflation der Lieferkettenkosten weltweit aufgrund des Krieges in der Ukraine, unter anderem in Bezug auf die Preise für Rohstoffe, Produktion, Versand, Energie, Transport und Lagerung. Er fügte hinzu, dass die Finanzierungskosten der Gruppe im Jahr 2022 um mehr als 60 % gestiegen sind, was zum Teil auf einen starken Anstieg der weltweiten Zinssätze zurückzuführen ist, zusätzlich zu den höheren Finanzierungskosten im Zusammenhang mit Expansionen und Betriebskapital. Er erklärte weiter, dass das Unternehmen auch durch die Ergebnisse von Sinioras türkischer Tochtergesellschaft Polonez beeinflusst wurde, die den internationalen Rechnungslegungsstandard Nr. 29 anwendet, da die Türkei von ihren Wirtschaftsprüfern im April 2022 als Hochinflationsland eingestuft wurde. Aggad beendete seine Ausführungen, indem er die solide Finanzlage des Unternehmens und seine guten Ergebnisse trotz der vielen Herausforderungen bestätigte und darauf hinwies, dass sich das EBITDA im Jahr 2022 auf 77,9 Mio. USD beläuft, was einem Wachstum von 3,2 % im Vergleich zu 2021 entspricht.

Informationen zur APIC

Die APIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte ausländische öffentliche Beteiligungsholding (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak und der Türkei. Diese Tochtergesellschaften sind die Siniora Food Industries Company; Unipal General Trading Company; Palestine Automobile Company; Medical Supplies and Services Company; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company; Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company. Die APIC beschäftigt über ihre Tochtergesellschaften mehr als 3.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.apic.ps

