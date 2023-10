CRI Online

Werbekonferenz Hello China 2023 des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang erfolgreich im schweizerischen Zürich abgehalten

Eine Bühne für eine Win-win-Zukunft schaffen!

Die Cultural Tourism Promotion Conference – Hello China der Provinz Heilongjiang und der Schweiz wurde am 23. Oktober erfolgreich in Zürich abgehalten.Die Veranstaltung wurde vom Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang mit starker Unterstützung des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein und dem China National Tourism Office in Zürich organisiert.

Frau He Jing, Generaldirektorin des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang, Herr Yu Xiong, Stellvertretender Generalkonsul des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Zürich und im Fürstentum Liechtenstein, Frau Wang Meng, Direktorin des China National Tourist Office in Zürich sowie Vertreter der Kultur- und Tourismusbranche Chinas und der Schweiz waren zur Teilnahme eingeladen.

Während ihrer Rede betonte Frau Wang Meng die Bedeutung der Provinz Heilongjiang als Geburtsort der modernen Eis- und Schnee-Tourismusbranche Chinas, die auch treffend als „Crown of Ice and Snow" bekannt ist. Sie betonte Heilongjiangs Engagement für die umweltbewusste Entwicklung und die Erforschung neuer Modelle für Eis- und Schneewirtschaft, Kultur und Tourismus, eine Praxis, die mit dem Prinzip „Klares Wasser und grüne Berge sind genauso gut wie Berge aus Gold und Silber" im Einklang steht.

Frau He Jing, Direktorin des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang, unterstrich den Reichtum der Schweiz an Natur- und Kulturerbe und positionierte Heilongjiang als „gefragtes Eis- und Schneereiseziel für den Tourismus". Sie erläuterte die Bemühungen von Heilongjiang, sein Tourismusangebot von nur „zwei Jahreszeiten" in ein ganzjähriges „Vier-Jahreszeiten-Erlebnis" zu verwandeln und in verschiedene Sektoren wie Eis- und Schneetouren, Grenztouren, Sommertouren und mehr zu expandieren.

Die Veranstaltung enthielt informative Präsentationen von Persönlichkeiten wie Zou Xiangdong, E Yanjuan, Guo Hongwei und Guo Ziyang, die sich mit den Ressourcen und der Kultur von Heilongjiang und der Entwicklung seiner Eis- und Schneebranche beschäftigten.

Auf der Werbekonferenz unterzeichnete die Heilongjiang Tourism Investment Group Co., Ltd. eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit im Tourismus mit Swiss Letu Tourism Group und Swiss Meixin Tourism Group, die sich auf die Förderung des Schnee- und Eisgeschäfts konzentriert.Die Vereinbarung konzentriert sich auch auf fortgeschrittenes Benchmark-Management sowie den Austausch und die Schulung von Talenten.

